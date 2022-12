Simona Trașcă, jefuită de hoți într-un supermarket din Capitală. Apelul pe care îl face către cei care i-au furat din geantă

Simona Trașcă susține, într-un interviu, că a fost într-un supermarket din București ca să facă cumpărăturile de Crăciun, iar, când s-a întors acasă, a descoperit că i-au fost furate lucrurile din geantă, potrivit Spynews. Blondina se declară disperată, mai ales, că este vorba despre mai multe acte importante, printre care și buletinul.

Ce declarații a făcut Simona Trașcă: „Ei au luat ce au nimerit”

Se pare că, după sesiunea de cumpărături dintr-un supermarket din Capitală, Simona Trașcă a sesizat că a rămas fără actele de identitate chiar în Ajunul Crăciunului. Blondina a mărturisit, pentru Spynews, că este disperată și nu știe ce să mai facă. Iată ce a declarat corpolenta vedetă pentru publicația mondenă:

„Eu am fost într-un supermarket țineam geanta într-o parte. Geanta e cu baretă lungă și o țineam de umăr. Îmi lipsește buletinul, talonul de la mașină, permisul de conducere, erau niște iconițe, o carte cu rugăciuni. Dacă îmi băgau mâna în celălalt compartiment aveam portofelul cu banii și actele, ei au luat ce au nimerit.”, a mărturisit Simona Trașcă, în exclusivitate, pentru Spynews.ro.

Aceasta a adăugat că abia când a ajuns acasă și-a dat seama că a rămas fără acte, atunci când a vrut să le mute în altă geantă și să plece la salon:

„Azi am sesizat că nu le mai am. Am vrut să plec la salon și am vrut să-mi pun actele în altă geantă. Știam clar că am actele acolo, că nu le scot niciodată. Am căutat în toate gențile, am căutat de 100 de ori. Eu mereu le aveam în geantă.”, a mai spus Simona Trașcă, citată de Spynews.

Simona Trașcă face apel către cei care au jefuit-o: „Să ducă actele și să le lase undeva”

Simona Trașcă face un apel către cei care i-au furat actele, cu speranța că aceștia vor lăsa bunurile undeva. În caz contrar, vedeta susține că ar trebui să își refacă toate actele, ceea ce i-ar lua foarte mult timp:

„Să ducă actele și să le lase undeva, că mă vor căuta oamenii să mi le dea, că nu are nimeni ce să facă cu actele mele. Eu ar trebui să alerg acum să-mi fac iar actele și durează foarte, foarte mult. Sunt toate actele de identitate și actele mașinii, trebuie să-mi fac buletin nou, iar, acum, sunt și sărbătorile.”, a zis Simona Trașcă, citată de Spynews.

De asemenea, Simona Trașcă a mai declarat că nu se aștepta la un astfel de gest. Aceasta a mai adăugat că mai bine o lăsau fără bani și carduri, că așa ar fi putut să le blocheze:

„Cine le-a furat sper să nu le fi aruncat într-un coș de gunoi, să le fi lăsat undeva deoparte, că le găsește cineva și să mi le dea. Deci sunt șocată, măcar dacă îmi furau banii și cardurile, cardurile le blocam, iar banii aia era. Măcar nu sufeream atât, după acte sufăr că trebuie să umblu foarte mult. Ce fac eu de sărbători? Stau fără acte? Doamne, ce mi-au făcut! Or fi ei hoți, dar n-au ce să facă cu actele, măcar să mi le lase undeva.”, a mai zis blondina.

