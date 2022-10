Simona Trașcă și-a făcut cont pe o platformă pentru adulți. Câți bani trebuie să dai pe lună ca să o vezi pe blondină

Simona Trașcă a luat-o pe urmele Danielei Crudu. Focoasa blondină a renunțat la inhibiții și-a făcut cont pe o platformă destinată adulților, după despărțirea de fostul partener.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Simona Trașcă este adepa celor mai fierbinți shooting-uri foto, iar drept dovadă stau imaginile sale din mediul online, dar și aparițiile televizate. Pentru că se mândrește cu un trup de invidiat, diva nu a ezitat să își încerce norocul pe un site pentru adulți.

Focoasa blondină a luat această decizie neașteptată în urma despărțirii de fostul iubit. Aceasta a dezvăluit că a suferit prea mult din dragoste în ultimii ani, lucru care a determinat-o să își facă cont pe o astfel de platformă.

„Am suferit destul din iubire. Am aproape doi ani de zile de când am sentimentul ăsta de când nu mai îmi doresc pe absolut nimeni. Așa că, de ce să nu îmi fac relații virtuale? Acolo e permis orice și nu te rănește nimeni. Acolo pot să îmi postez pozele sexy pe care nu le pot posta pe alte rețele sociale. M-au întrebat foarte mulți dacă am cont pe site-ul respectiv și am zis că nu o să îmi fac niciodată, dar niciodată să nu spui niciodată.”, a mărturisit Simona Trașcă la Antena Stars.

„Depinde până unde vrei să mergi, cât de provocatoare vrei să fii acolo. O să văd dacă o să prind curaj sau nu, momentan am doar o zi de când mi-am făcut acest cont.”, a mai spus ea, potrivit sursei citate mai sus.

Cât trebuie să scoți din buzunar ca să o vezi pe Simona Trașcă în ipostaze incendiare

Simona Trașcă a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când a dat vestea că și-a făcut cont pe o platformă de adulți. Focoasa blondină a fost luată cu „asalt” de abonați încă din prima zi, semn că admiratorii săi așteptau cu nerăbdare acest anunț.

De asemenea, cei care își doresc să o vadă pe Simona Trașcă în ipostaze incendiare trebuie să scoată din buzunar 21 de dolari pe lună, mai exact 104,59 de lei. Se pare că blondina are un abonament mai mare decât al Danielei Crudu, potrivit cancan.ro.

Cum a reacționat fiul Simonei Trașcă la auzul veștii că mama lui și-a făcut cont pe o platformă destinată adulților

Tot într-un interviu pentru Antena Stars, Simona Trașcă a povestit despre cum i-a spus fiului său că urmează să își facă un cont pe o platformă destinată adulților, iar reacția acestuia a fost una de încurajare.

„Nu a văzut ca mi-am făcut cont, nu prea e el cu rețelele de socializare. Însă, înainte să îmi deschid acest cont, a fost singura persoană căreia i-am cerut voie. I-am dat mesaj și i-am spus despre ce este vorba, i-am spus că sunt poze sexy, că mie-mi place să fiu într-o ipostază mai sexy și mi-a zis: mult succes”, a mai spus ea.

