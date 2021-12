Simona Trașcă nu mai e o femeie liberă. Vedeta a recunoscut relația și are numai cuvinte frumoase la adresa lui

Simona Trașcă pare că este cea mai fericită femeie. Vedeta și-a găsit marea iubire în brațele unui bărbat misterios, despre care ea nu a vrut să dea prea multe detalii.

Simona Trașcă are un nou iubit. Ce spune vedeta despre noua ei relație

Simona Trașcă are doar motive de bucurie, mai ales de când și-a întâlnit sufletul pereche. Vedeta a vorbit deschis despre acest subiect, dar a fost atentă să nu ofere prea multe detalii pentru a nu-i dezvălui identitatea bărbatului cu care ea își împartea iubirea.

„În prezent, oficial, sunt singură și în inima mea aparține cuiva. Sunt luată. Mi-aș dori să rămân cu persoana care există acum în viața mea, toată viața. (…) De mult timp nu am mai recunoscut public că am o relație, dar da, am o relație. Ce lumea nu știe, nu poate să distrugă. Eram gură spartă înainte, cred că de aceea nu îmi mergea bine.”, a spus Simona Trașcă, potrivit spynews.ro.

Iată că, dragostea a făcut-o pe Simona Trașcă să spună că își dorește ca relația cu acet bărbat misterios să reziste pentru totdeauna, semn că iubirea dintre ei este foarte puternică.

Simona Trașcă, despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Vedeta a suferit dureri cumplite în trecut

Simona Trașcă trăiește o experiență de neconceput din cauza problemelor de sănătate prin care trece de ceva vreme. Vedeta a povestit la Antena Stars ce se întâmplă cu ea și de ce a fost la un pas să moară. Durerile prin care aceasta a trecut au fost foarte greu de suportat și a fost pe punctul de a suna la Salvare.

„Acum aproape două sătpămâni am făcut o criză de fiere și mi-a fost extrem de rău. Știu că am probleme, am bila mărită, știu că nu trebuie să beau sucuri sau să mănânc anumite chestii, dar nu am respectat niciodată. Da, le am de când am fost însărcinată, pentru că am avut sarcina toxică, pentru ce de atunci am rămas cu niște problme cu ficatul și fierea. Am făcut un tratament în urmă cu mai mulți ani, mi-a fost bine o vreme și oricum nu am respectat ce mi-a zis doctorul, adică să nu consum sucuri sau dulciuri.

Duminică seara, acum două săptămâni, culmea, mama nu venise acasă, pentru că a fost la biserică și a rămas la o prietenă de-a ei și mi-a fost rău, rău de tot, nu pot descrie. Eram singură și am zis că mor. Mi-a fost rău în ulitmul hal, m-am gândit chiar să sun la salvare. Eu nu sunt genul să apelez la doctor sau să iau pastile. Apelez doar atunci când simt că mor. Acum, de când iau tratamentul, mi-e rău așa. Beau sucuri, nu pot să mă abțin”, a povestit ea pentru Antena Stars.

