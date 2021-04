Simona Trașcă, decolteul care a atras toată atenția. Cum se fotografiază focoasa blondină

Simona Trașcă este foarte activă pe rețelele sociale și își surprinde prietenii virtuali cu cele mai incendiare ipostaze, drept dovadă stau imaginile sale de pe contul de Instagram. Blondina este adepta celor mai sexy ținute și nu ezită să își afișeze formele apetisante de câte ori are ocazia.

De asemenea, vedeta se mândrește cu un trup de zeiță și cu cele mai frumoase trăsături ale feței.

Cum s-a lăsat fotografiată Simona Trașcă

Deși și-a obișnuit prietenii virtuali cu pozele sale provocatoare, Simona Trașcă a dus totul la un alt nivel de data asta și a atras toate privirile publicului masculin. Fosta asistentă TV s-a fotografiat într-o ipostază ispititoare, însă decolteul său a pus pe jar internauții, care l-au observat imediat.

Citește și: Simona Trașcă a încins atmosfera de pe Instagram. Cum arată costumul de baie care i-a scos în evidență atuurile fizice

Ținuta la care a apelat îi scoate în evidență atuurile fizice, în special bustul mai mult decât generos, talia de invidiat și picioarele subțiri, iar reacțiile fanilor au fost unele pe măsura așteptărilor. Blondina nu a renunțat la bijuteriile care îi completează perfect piesele vestimentare.

Imaginea a strâns rapid mai bine de 4 mii de aprecieri și o mulțime de mesaje din partea celor care o apreciază. Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Simona Trașcă ridică gradele în termometre de câte ori publică o poză pe rețelele sociale.

Reacțiile pozitive ale prietenilor virtuali nu au încetat să apară. Aceștia au ținut neapărat să îi mărturisească că este o femeie extrem de frumoasă, iar formele sale sunt de-a dreptul spectaculoase.

Citește și: Simona Traşcă, la un pas să se sufoace în somn după ce s-a operat. Care este starea ei acum

"Cât de frumoasă și elegantă ești!" sau "Ești extrem de atractivă. Te prinde foarte bine blondul", au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să îi transmită complimente și laude pentru modul în care arată.

Ce spune Simona Trașcă despre fostul soț

Foarte puțini știu faptul că Simona Trașcă s-a măritat cu un libanez putred de bogat, însă experiențele prin care a trecut au marcat-o.

"Eram foarte mică și eram ca un băiat. Eu, până la fostul meu soț nu am observat niciun bărbat, nu mă pupasem cu cineva, nu mă interesa (...). A fost dragoste al prima vedere, era primul bărbat pe care l-am văzut în viața mea, care să-mi atragă atenția. Pentru el am fugit de acasă, el m-a văzut vânătă, eram bătută de tata. El mi-a spus că nu vrea să mă mai duc acasă la părinții mei", povestește Simona Trașcă la Antena Stars.

"Era un bărbat foarte puternic, foarte frumos, foarte elegant. Inconcștient, el a fost evadarea mea. M-am îndrăgostit de el și asta a fost. Am avut pobleme în ultimul an de căsătorie. El și-a dorit ca eu să trec la religia lui, la musulmani și eu nu am acceptat. Am zis că accept orice, oricum, dar nu asta. Mă îmbrăcam cum voia el, părul meu era natural, tatuaje nu avea, unghii lungi nu. Totul era ca la carte! Singura chestie pe care n-am putut să o accept a fost să renunț la religia mea", mai spune vedeta.