Simona Trașcă susține că a trecut prin clipe grele. Blondina a crezut că a făcut preinfarct. Ce s-a întâmplat cu vedeta de fapt

Simona Trașcă a vorbit deschis, în cadrul unui interviu pentru Antena Stars, despre stările prin care a trecut și care au determinat-o să creadă că a făcut un preinfarct. Când a aflat că nu a fost vorba tocmai despre asta, blondina a recunoscut că s-a simțit extrem de fericită și ușurată, însă sperietura a fost pe măsură.

Simona Trașcă a oferit detalii exlcusive despre clipele grele prin care a trecut

Simona Trașcă a mărturisit că s-a trezit cu maxilarul încleștat, moment în care s-a speriat foarte tare, mai ales că nu putea să își deschidă gura, potrivit Spynews. La prima vedere, ea a crezut ca este vorba despre un preinfarct. Ulterior, ea a aflat că ar fi avut un atac de panică:

„Se pare că nu am făcut preinfarct cum am fost eu foarte sigură. Am fost și mi-am făcut toate analizele la cardiologie. Spre surprinderea mea și spre fericirea mea, sunt sănătoasă din punctul ăsta de vedere, dar am dezvoltat niște atacuri de panică extrem de grave.”, a mărturisit vedeta, citată de sursa menționată mai sus.

Simona Trașcă a mai adăugat că doctorul i-a recomandat să consulte un psihiatru pentru a ține sub control atacurile de panică regulate:

„Mi-a zis doamna doctor să merg la un psihiatru ca să îmi dea o schemă de tratament. Un om care este sănătos cu inima, cu un atac din acesta se poate întâmpla, Doamne ferește, o tragedie. Am avut atacuri de panică cam toată viața. Și când a murit fratele meu, am avut o perioadă grea, am avut atacuri de panică grave atunci, dar și cu bunica mea.”, a mai declarat blondina.

Simona Trașcă susține că suferă regulat de atacuri de panică

Deși susține că se confruntă cu astfel de stări de ceva vreme, Simona Trașcă recunoaște că nu a mai trecut prin așa ceva și a descris acele clipe ca fiind nesfârșite:

„Cum am fost ieri, nu am crezut că poate exista un asemenea atac de panică, care să dureze 40-50 de minute. Nu am putut deschide gura, nu am putut cere ajutor, am avut dureri foarte mari în piept, am avut corpul rece. Mi-au dat lacrimile de fericire când am aflat că nu este ceea ce credeam eu.”, a mai declarat vedeta, citată de Spynews.

