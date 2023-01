Simona Trașcă s-a pozat în cea mai provocatoare ipostază. Rochia pe care a purtat-o abia i-a acoperit bustul generos

Simona Trașcă a reușit să ia prin surprindere pe toată lumea cu apariția ei de pe rețelele de socializare. Aceasta s-a pozat într-un mare fel, cu bustul în prim-plan, iar fanii ei au reacționat imediat.

Simona Trașcă, imaginea de senzație de pe internet. Cât de bine a arătat aceasta și cum au reacționat fanii când au văzut-o într-o asemena ipostază

Simona Trașcă arată foarte bine și are grijă ca aparițiile ei să fie impecabile. Este cazul și de această dată, când vedeta s-a pozat într-un mare fel, lăsându-și bustul să apară în prim plan, cu ajutorul unei rochii care i-a pus în evidență acest mare atuu pe care ea îl deține.

Vedeta nu a ținut cont de ochii curioșilor și a postat fotografia pe internet, lipsită complet de inhibiții. Aceasta arată foarte bine și se poate mândri că este deținătoare unui trup perfect, cu forme voluptoase.

Aceasta s-a pozat în acest mod de ziua ei, la împlinirea vârstei de 43 de ani. Iată că anii nu se citesc deloc pe chipul ei, dat fiind faptul că arată atât de bine. Fanii au complimentat cu zeci de mesaje și mii de aprecieri. Aceștia i-au scris mai multe mesaje de La mulți ani, care cu siguranță au făcut-o foarte fericită pe aceasta.

Simona Trașcă și-a făcut cont pe o platformă pentru adulți

Simona Trașcă a luat o decizie neașteptată după despărțirea de fostul iubit. Focoasa blondină și-a făcut cont pe o platformă pentru adulți, iar primii abonați nu au întârziat să apară. Hai să vezi câți bani trebuie să scoți din buzunar ca să o vezi.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Simona Trașcă este adepa celor mai fierbinți shooting-uri foto, iar drept dovadă stau imaginile sale din mediul online, dar și aparițiile televizate. Pentru că se mândrește cu un trup de invidiat, diva nu a ezitat să își încerce norocul pe un site pentru adulți.

Focoasa blondină a luat această decizie neașteptată în urma despărțirii de fostul iubit. Aceasta a dezvăluit că a suferit prea mult din dragoste în ultimii ani, lucru care a determinat-o să își facă cont pe o astfel de platformă.

„Am suferit destul din iubire. Am aproape doi ani de zile de când am sentimentul ăsta de când nu mai îmi doresc pe absolut nimeni. Așa că, de ce să nu îmi fac relații virtuale? Acolo e permis orice și nu te rănește nimeni. Acolo pot să îmi postez pozele sexy pe care nu le pot posta pe alte rețele sociale. M-au întrebat foarte mulți dacă am cont pe site-ul respectiv și am zis că nu o să îmi fac niciodată, dar niciodată să nu spui niciodată.”, a mărturisit Simona Trașcă la Antena Stars.

De asemenea, cei care își doresc să o vadă pe Simona Trașcă în ipostaze incendiare trebuie să scoată din buzunar 21 de dolari pe lună, mai exact 104,59 de lei. Se pare că blondina are un abonament mai mare decât al Danielei Crudu, potrivit cancan.ro.

