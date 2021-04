Soacra Gabrielei Cristea, mărturisiri despre relația pe care o are prezentatoarea TV cu Tavi Clonda. Ce se întâmplă în casa lor

Celor doi soți nu le-a stat nimic în cale, nici măcar vârsta. Diferența dintre ei este de cinci ani, însă acest lucru nu a fost niciodată un impediment în relația lor.

În cadrul reality show-ului Fetele lui Tavi by Gabriela Cristea, de la Antena Stars, mama lui Tavi a făcut dezvăluiti din intimitatea relației celor două vedete.

Gabriela (46 ani) și Tavi (41 ani) formează o familie de mult timp și se mândresc cu ceea ce au reușit să clădească. Cei doi se bucură de fiicele lor Victoria și Iris, iar mama lui Tavi este cea care le dă o mână de ajutor ori de câte ori este necesar.

Cum a reacționat mama lui Tavi Clonda când artistul a venit acasă cu Gabriela Cristea

Soacra vedetei a mărturisit cum a fost prima dată când aceasta a aflat că moderatoarea TV, Gabriela Cristea, urmează să-i fie noră: "Au venit pe la mine, nu era încă nora mea. Ce să spun? Nu știam ce să fac, așa niște emoții aveam. Ea era cunoscută, Tavi era copilul meu, era altceva, dar ea era cunoscută pe la emisiuni, moderatoare de emsiune, era în televiziune. Aveam niște emoții, să fie toate în regulă. Am șlefuit tot pe acolo, am curățat, deși e curat la mine întotdeauna. Am schimbat lustra din camera de zi. Aoleu cu ce emoții i-am așteptat. Am făcut ce-am știut eu mai bine acolo să aranjez frumos masa", mărturisește soacra Gabrielei Cristea.

Aceasat a fost copleșită de emoții, dar și bucuroasă că fiul ei este pe cale să-și găsească fericire și să se așeze la casa lui. Până la a se căsători a fost numai un pas, iar cei doi și-au făcut un obicei din a petrece timp împreună cu familiile lor. Soacra Gabrielei spune că au urmat zile de sărbătoare când veneau la ea și se distrau.

Gabriela venea cu miel la soacră acasă, iar împreună îl pregăteau pentru masa festivă. Familia lui Tavi a primit-o pe Gabriela Cristea cu brațele deschise, iar venirea pe lume a fetițelor a fost un motiv în plus de fericire.

"Cred că se merită unul pe altul. Sunt potriviți, sunt suflete pereche. Tavi este un băiat sufeltist, cred că se vede, lumea știe deja nu trebuie să o spun eu că nu prea-i place să-l laud, dar am pe cine lăuda pentru că este un soț, un tată, un fiu așa de nădejde și implicat maxim în problemele familiei. Și ea este o fată bună, o fată de nota zece, e gospodină bună, arată bine. Se potrivesc. A fost primită cu bucurie și soțul meu s-a bucurat foarte mult", spune mama lui Tavi Clonda.

Din nefericire, tatăl lui Tavi Clonda nu a apucat prea mult să se bucure de căsnicia fiului său cu Gabriela Cristea deoarece a fost răpus de boală. Socrul prezentatoarei TV a apucat să o vadă doar pe una dintre nepoțele, Victoria, care era foarte micuță atunci.

Mama lui Tavi Clonda vorbește cu lacrimi în ochi despre trecerea în neființă a regratatului său soț, însă plină de speranță reușește să înfrunte pierderea. Aceata se bucură prin copilul său de familia pe care o are și de împlinirile lui. Deseori Tavi îi spune mamei sale că vrea să zâmbească mai mult și să o vadă mereu senină. . Însă viața a făcut în așa fel încât, pentru mama artistului, un ochi să râdă, iar altul să plângă: "Mama, vreau să zâmbești mai mult! Și în poze, mama, nu zâmbești! Deschide-ți fața!", îi spune Tavi deseori mamei sale.

Telespectatorii pot urmări imagini inedite din familia acestora și pot descoperi cum arată o zi obişnuită din viaţa lor, cum îşi împart atribuţiile, cum se împart cei doi între carieră şi rolul de părinţi, dar şi la ce încercări sunt supuşi de către fiicele lor, în cadrul reality show-ului Fetele lui Tavi by Gabriela Cristea.