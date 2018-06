Șocant! Adevărul iese la iveală: Interviu bombă cu mama Elodiei. S-a aflat de unde provenea sângele găsit în dormitorul avocatei

Interviu bombă cu mama Elodiei! Emilia Ghinescu vorbeşte în exclusivitate pentru Star Magazin, de la Antena Stars, despre informaţia care a apărut în presă zilele trecute, conform căreia sângele găsit de anchetatori în dormitor ar proveni de fapt la două avorturi pe care le-ar fi făcut avocata dispărută. ​

Mama avocatei simte că încă nu s-a făcut dreptate așa că e hotărâtă să redeschidă dosarul și doreşte cu ardoare să schimbe verdictul dat de judecători.

"Sunt nişte chestii foarte murdare. Eu nu ştiu de unde au ieşit aşa prostii. Acela era sângele Elodiei, de la crima care s-a petrecut și care mi-a furat fiica. Nici nu s-a întâmplat aşa ceva. A fost prima oară când a putut să facă un copilaş. Se căznea să facă. Nu să facă aşa ceva. După 11 ani încearcă să îmi denigreze fiica", a declarat mama Elodiei pentru Antena Stars.

Femeia a vorbit și despre nepotul său, fiul Elodiei și al lui Cristian Cioacă și a acuzat familia polițistului că nu îi permite să-l vadă pe cel mic: "Nu am cum să îl văd. Îl sminteşte la cap cu tot felul de chestii. La mintea lor, sunt în stare de orice. Îi spun că eu sunt de vină că tăticul lui e în închisoare. Nu am fost curând. Am fost mai de mult. Că e interzis", a mai declarat femeia.