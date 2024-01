Cu ce probleme se confruntă fiica Andreei Bănică la liceu. Ce o deranjează pe cântăreață: „Merită să fie tratată normal”

Andreea Bănică s-a arătat extrem de deranjată de faptul că fiica ei este văzută ca o persoană diferită la liceul la care învață, inclusiv de profesori, pentru că este copil de vedetă. Iată ce declarații exclusive a făcut cântăreața!

Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea, formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul autohton. Cei doi sunt împreună din adolescență și căsătoriți de cel puțin 15 ani. Din rodul iubirii lor au rezultat și doi copii superbi, Sofia și Noah, care le dau numeroase motive de bucurie. Dar se pare că faima de care se bucură cântăreața o cam afectează la școală pe adolescenta în vârstă de 14 ani. Iată ce a declarat recent vedeta!

Cu ce probleme se confruntă fiica Andreei Bănică la liceu

Andreea Bănică nu a vrut să își dea fiica la un liceu de stat, astfel că a optat pentru unul privat, fiind de părere că are parte de mai multe beneficii. Însă, cântăreața se arată acum intrigată de felul în care este tratată Sofia la școală.

În exclusivitate pentru Spynews, Andreea Bănică a precizat că este deranjată de faptul că fiica ei nu este tratată ca un copil normal la liceu și a mărturisit că răutățile au legătură cu succesul de care ea se bucură, dar și cu faptul că fata ei este extrem de frumoasă.

Vedeta a mai adăugat că, dacă situația continuă în același ritm, intenționează să facă o vizită instituției la care Sofia este elevă.

„Nu îmi place când i se atrage atenția și i se spune că este frumoasă și poate că nu vrea să învețe. Sunt niște răutăți care nu au loc, nu au locul lor în ziua de astăzi. Suntem la o școală privată și ar trebui să fie tratată ca o fetiță normală, a unui om normal, nu ca fetița mea. Sunt deranjante remarcile acestea, dar le mai las puțin așa... Făceau aluzie la faptul că este frumoasă și nu trebuie să învețe sau nu vrea să învețe. Deși Sofia are note bune, a învățat tot timpul bine, a terminat cu medii de peste 9,50 în fiecare an, din clasa întâi, până în clasa a opta. Este un copil silitor, eu nu am stat și nu am făcut niciodată lecțiile cu ea. Merită să fie tratată normal.”, a declarat Andreea Bănică pentru Spynews.

Andreea Bănică și-a angajat fiica adolescentă la hotelul din Eforie Nord

Cu toate că nu duc greutăți din punct de vedere financiar, Andreea Bănică a dezvăluit că și-a angajat fiica pe o perioadă limitată de timp la hotelul pe care îl deține pe litoralul românesc. Cântăreața a explicat că a vrut să o obișnuiască pe Sofia cu afacerea pe care ea și fratele ei vor trebui să o ducă mai departe la un moment dat.

„Anul acesta am făcut primul pas cu Sofia. Am, să zic, angajat-o part-time jos, la unul dintre spațiile comerciale pe care le-am închiriat la hotel. A fost și ea o perioadă acolo angajată pentru a vedea, de fapt, cum stă treaba. Cât de greu este să câștigi bani, cât de greu este să muncești, ce fel de muncă faci. Să facă un pic diferența și să-și dea seama că ea și fratele ei vor trebui să ducă mai departe această afacere, să crească acest hotel poate mai mult decât o putem face noi, la ora actuală. De la anul încercăm să vedem dacă o putem pune să lucreze la recepție. Încercăm să o stimulăm puțin.”, a declarat Andreea Bănică pentru Unica.