Sophie Ellis-Bextor, mărturisiri dureroase din adolescență. Cântăreața a recunoscut că a fost abuzată la 17 ani, de un alt artist

Sophie Ellis-Bextor este cântăreață, compozitoare și model, iar recent a scos o carte autobiografică în care a vorbit deschis despre cele mai grele momente ale adolescenței.

Sophie Ellis-Bextor a dezvăluit că a fost violată la vârstă de 17 ani de un coleg musician. Sophie își amintește cum i-a spus muzicianului „nu” în acele momente, dar el nu i-a respectat decizia, potrivit Daily Star.

Amintindu-și de acel moment, Sophie a mărturisit că s-a simțit froaznic, dar spear că, împărtășind povestea ei, va încuraja alte victime ale abuzurilor sexuale să găsească puterea de a vorbi.

Sophie Ellis-Bextor a fost abuzată la 17 ani, de un coleg de breaslă

Artista a mărturisit că începuse să frecventeze localuri de muzică indie, în adolescență, când a decis să devină cântăreță. Acolo a cunoscut un muzician cu 12 ani mai în vârstă decât ea.

După un concert, Sophie a mărturisit că bărbatul i-a vorbit despre muzică și a invitat-o în apartamentul său, spunându-i că-i va arăta niște cărți.

Cântăreața a explicat că s-a trezit vorbind cu un bărbat mai în vârstă, pe care l-a numit „Jim”, în urma unui concert și i-a spus că studiază istoria la nivel A, pe care el a susținut că a studiat-o înainte de a o invita înapoi la apartamentul său pentru a vedea cărțile lui.

„Ajunși în apartament eu și acel bărbat am început să ne sărutăm și fără să conștientizez am ajuns în patul său. Atunci am realizat ce se întâmplă și am vrut să plec. M-am auzit spunând„ Nu ”și„ Nu vreau ”, dar refuzul meu nu a contact pentru el.”

Ce amintiri a dezvăluit Sophie Ellis-Bextor

Sophie a adăugat: „Nu m-a ascultat. Așa mi-am pierdut virginitatea și m-am simțit oribil”. Vdeta și-a amintit drumul spre casă, după ce a plecat de la bărbatul care o abuzase, iar la fiecare pas se simțea groaznic. Cu toate acestea, ea a menționat că experiența ei nu a fost „violentă” și nu s-a mai întâlnit cu acel bărbat de atunci.

Artista este acum mama a cinci copii și a mărturisit că le-a făcut o educație fermă în cee ace privește consimșământul.

În ciuda experienței sale din adolscență, Sophie a recunoscut că nu are nicio dorință de a face public numele bărbatului, explicând că l-a căutat pe Google și că acum este într-o relație.

În calitate de mamă a cinci fii, Sophie are grijă de educarea acestora în ceea ce privește consimțământul, recunoscând că vrea ca ei ei să fie „atenți” și să se asigure că partenerii lor sunt „fericiți”.

Cântăreaţă şi compozitoare, Sophie Ellis-Bextor a cunoscut celebritatea în anul 2000, odată cu lansarea pe piaţă a single-ului "If This Ain't Love", cântat împreună cu DJ Spiller. De atunci, artista britanică a lansat şi alte piese de succes, precum "Murder On The Dancefloor", "Take Me Home" şi "Music Gets the best of me". Muzica cântăreţei Sophie Ellis-Bextor reprezintă un amestec de disco şi pop, cu influenţe electro din anii '80.

