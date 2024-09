Soprana Angela Gheorghiu, controversă la nivel internațional pentru un incident recent pe scenă. Ce a putut să facă

Celebra soprană Angela Gheorghiu a creat controverse la nivel internațional, apărând în cele mai mari publicații, după un incident pe care l-a iscat pe scenă.

Într-un concert la Seul, soprana a creat un moment tensionat atunci când a decis să urce pe scenă și să oprească orchestra, după ce colegul său a efectuat un „bis”. Cântăreața a oprit concertul susținând că publicul nu o respectă.

Soprana Angela Gheorghiu a stârnic controverse la un spectacol în Seul

Presa din Coreea scrie că acest incident neobișnuit a avut loc în timpul reprezentației operei „Tosca”, de Puccini, la Centrul Sejong pentru Artele Spectacolului.

Angela Gheorghiu l-a întrerupt pe tenorul coreean Alfred Kim, care interpreta celebra arie „E lucevan le stelle”, după ce primise aplauze furtunoase din partea publicului care ceruse deja „bis”.

Soprana a urcat pe scenă, fiind complet nemulțumită de felul în care publicul a interacționat și a făcut semn orchestrei să se oprească din cântat.

Atât colegul ei coreean împreună cu orchestra, cât și publicul au rămas uimiți de gestul cântăreței.

Atunci când ea a urcat pe scenă, dirijorul Jee Joong-Bae a încercat să continue să dirijeze orchestra, dar la insistențele Angelei Gheorghiu s-a oprit.

“Scuzaţi-mă. Este un spectacol. Nu este un recital. Respectaţi-mă”, au fost cuvintele sopranei care a primit huiduieli din partea publicului pentru că a sabotat spectacolul.

După acest incident, spectacolul a continuat, dar nu a mai fost la fel deoarece atmosfera se simțea tensionată.

„Nu am mai auzit alte declaraţii sau explicaţii din partea ei cu privire la acest incident. Am depus oficial o plângere la compania care o reprezintă şi am solicitat oficial scuze de la Gheorghiu. În prezent, aşteptăm răspunsul ei şi vom stabili paşii următori în funcţie de răspunsul ei. Nu ne-am mai confruntat cu o astfel de situaţie până acum, aşa că ne uităm la precedente din alte ţări. Suntem în curs de cercetare a acestor cazuri pentru a avea un răspuns informat”, au scris oficialii de la Centrul Sejong pentru Artele Spectacolului.

Criticii și iubitorii de operă au reacționat imediat în defavoarea sopranei românce care a reacționat neașteptat. După ce a fost intens criticată de toată lumea, celebra soprană a spus că ”regretă profund circumstanțele care au dus la incidentul de la Sejong Arts Center”, după cum a indicat echipa ei de management.

Se pare că aceasta nu ar fi prima ieșire de acest gen a sopranei Angela Gheorghiu, care, de-a lungul carierei a dat dovadă de mai multe ori de un comportament neprofesionist.

Recent, Angela Gheorghiu și iubitul ei, Mihai Ciortea, au împlinit 11 ani de relație. Soprana se iubește cu un bărbat cu 22 de ani mai tânăr decât ea, dar se pare că pentru ei vârsta e doar un număr.

Mihai Ciortea este de profesie medic stomatolog, dar foarte pasionat de muzica clasică. El și iubita sa preferă să călătorească în jurul lumii și să petreacă timp de calitate. Cei doi s-au cunoscut la Royal Opera House și au legat o frumoasă prietenie care transformat în relație de durată.