Dana Roba a fost externată din spital, după ce a ajuns pe mâinile medicilor zbătându-se între viață și moarte. Aceasta a fost agresată de cel care îi este soț, după ce a intentat procesul de divorț. Acum, Dana Roba, deși întoarsă acasă, necesită supraveghere atentă și încearcă, pe cât se poate, să își reia viața de la capăt. Cum vrea să ascundă rănile.

Sora Danei Roba, detalii dureroase despre cum încearcă make-up artistul să mascheze semnele violenței | Foto | Instagram

Dana Roba a fost externată din spital, însă starea sa de sănătate este fragilă. Recuperarea sa a fost una bună și medicii au hotărât că poate reveni în locuința sa. Din nefericire, se va întoarce în locul unde a fost agresată de cel care îi este soț.

În urma violențelor dificil de descrie la care a fost supusă, acesta a rămas cu răni imense pe chip. Dana Roba a mărturisit, în primul interviu în care a apărut după ce și-a revenit din comă și rănile s-au vindecat, că nici medicii nu îi dădeau șansă la viață.

Cu ce își va acoperi capul Dana Roba pentru a ascunde semnele violenței

Sora Danei Roba a anunțat pe pagina sa de Instagram că sora sa va purta niște bentiței care îi vor acoperi capul. Turbanele respective sunt confecționate în mai multe culori și au inclusiv pietricele și mărgele: “Cele mai superbe turbane va purta sora mea. Te iubesc”, a scris Lidia Roba.

“Nici doctorii nu-și pot da cu părerea”. Ce spun apropiații despre starea de sănătate a Danei Roba. Declarații sfâșietoare

Prieteni din anturajul Danei Roba sunt înmărmuriți de situația gravă în care se află aceasta, după ce a fost victima celui care îi este soț. Bărbatul ar fi premeditat atacul, spun anchetatorii, după ce Dana Roba i-a cerut divorțul, tot el a fost cel care a alertat 112 după ce a conștientizat starea gravă în care se afla soția lui în noaptea cumplitului atac. Agresorul este cercetat acum pentru tentativă de omor.

După ce a ieșit din operația de nouă ore, intervenție care a avut loc la un spital din Timișoara, Dana Roba a putut răspunde întrebărilor adresate de anchetatori doar clipind din ochi sugerând răspunsurile “da” și “nu”. Ea se află în incapacitatea de a-și folosi membrele și picioarele, la fel și funcția vorbirii din cauza loviturilor brutale suferite în urma atacului. Ultimele detalii despre starea sa de sănătate sunt incerte, potrivit prietenilor din anturajul său. Personalul medical este rezervat în ceea ce privește refacerea completă a victimei.

„Dana a ieșit din operație, dar încă nu se poate pronunța nimeni dacă va fi bine sau nu. Nu se știe dacă își mai revine și nici care va fi starea ei pe viitor. Numai dacă face Dumnezeu vreo minune…A ieșit din operația aia care a durat vreo nouă ore. Nu pot să-și dea nici măcar doctorii cu părerea referitor la care va fi starea ei pe viitor. Din câte am înțeles, doctorii nu știu nici dacă va mai putea să meargă, dacă va rămâne o legumă, dacă va fi bine. Toate filmulețele cu ea au devenit virale, tot orașul vorbește despre asta. Nu are voie nimeni să intre la ea momentan. Eu am mai vorbit cu sora ei și am înțeles că trebuie să meargă să vadă fetele și pe Dana. Nu știu dacă îi vor da voie să urce la ea în salon”, a spus Alina Radi, potrivit publicației Fanatik.

