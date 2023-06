Dana Roba, primul interviu după ce a suferit atacul cu ciocanul. Make-up artistul, dezvăluiri dureroase

Dana Roba a dat dovadă de o forță de neimaginat și, la scurt timp după ce și-a revenit din comă, a oferit un interviu televizat, acolo unde a făcut primele declarații despre clipele de coșmar prin care a trecut după ce soțul ei a atacat-o cu ciocanul. Iată ce a povestit vedeta!

Dana Roba, primele declarații după ce a fost atacată cu ciocanul de către soțul ei | Instagram

Dana Roba și-a revenit de curând din comă și a făcut progrese din punct de vedere medical, în urma tragediei suferite în urmă cu doar câteva săptămâni. Amintim că make-up artistul vedetelor a ajuns în stare critică la spital, după ce a fost atacată de către soțul și tatăl copiilor săi cu un ciocan, suferind multiple traumatisme.

Dana Roba, primele declarații după ce a fost atacată cu ciocanul de soțul său. În ce stare este vedeta

Dana Roba și partenerul său urmau să se despartă, însă cu doar două zile înainte de separare, vedeta s-a aflat la un pas de moarte, fiind agresată cu ciocanul chiar de către cel cu care a pășit în fața altarului. În prezent, Dana Roba s-a recuperat și a oferit primele declarații despre situația teribilă prin care tocmai ce a trecut. Cu mâinile în ghips și o rană adâncă în zona frunții, make-up artistul a făcut dezvăluiri dureroase despre starea în care se află.

Citește și: Adevărul despre starea de sănătate a Danei Roba, după ce s-a spus că ar fi conectată la aparate. Ce a dezvăluit sora ei

Nici medicii nu i-au dat prea multe șanse de supraviețuire, având în vedere starea critică în care a ajuns la spital, după ce a fost lovită în repetate rânduri cu ciocanul. La mai puțin de o lună de la incidentul care aproape a ucis-o, Dana Roba a avut puterea să acorde primul interviu, vorbind în premieră despre clipele de coșmar prin care a trecut.

„Niciun medic nu mi-a garantat viață la cât de groaznică a fost bătaia. Mă mir și eu. Nu am putut să mă uit la pozele cu mine până azi noapte, a fost prima dată când m-am uitat și am rămas șocată, nu îmi vine să cred că sunt eu și consider că Dumnezeu mi-a dat o a doua șansă la viață. (...) Toți medicii au fost 100% convinși că o să mor. Toți medicii mi-au spus că intru în operație, dar fără nicio șansă de viață”, a declarat Dana Roba, la România TV.

Citește și: Dana Roba, primele cuvinte după ce s-a trezit din comă. Cele mai noi detalii despre starea de sănătate a vedetei

„Dumnezeu a luptat pentru mine. Eu, când am văzut pozele nu am putut să mai dorm toată noaptea. Am rămas șocată de cât de rău am arătat. Nu-mi vine să cred cum am arătat și cum arăt acum. Nu mă recunosc. Arătam ca un om mort”, a mai spus Dana Roba, potrivit sursei menționate anterior.

Dana Roba, despre momentul atacului. Dezvăluiri cutremurătoare

Cu ochii roșii și plini de lacrimi, Dana Roba a explicat că nu înțelege de ce soțul ei a agresat-o într-un asemenea mod. Vedeta susține că bărbatul a premeditat totul.

„Nu vreau să mă întâlnesc cu el (cu fostul soț n.r) Consider că legea își va face treaba. Nu meritam să fiu bătută. Nu l-am înșelat niciodată. Nu înțeleg de ce m-a bătut în halul ăsta. El a premeditat asta, pentru că eu nu aveam ciocanul ăla în casă. În momentul în care mă bătea (..) se enerva și mai tare și mă lovea și mai tare. M-a călcat cu picioarele pe față și mi-a zis: îți garantez că mori! Mă înjura încontinuu”, a continuat Dana Roba.

Make-up artistul a povestit că ea își întreținea familia, atât pe soț, cât și pe cele două fetițe pe care le au împreună. Și-a dorit să se separe de partenerul său însă, după ce și-a dat seama că nu o mai iubește. „Am băgat divorțul pe cale amiabilă. Peste două zile înainte să mă bată aveam (întâlnire n.r) la notar”, a mai spus vedeta.