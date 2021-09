Soția lui Adrian Minune, primele declarații după ce a fost operată de urgență în Turcia. Ce a pățit, de fapt, Cati Simionescu

Soția lui Adrian Minune a povestit prin ce clipe grele a trecut în noaptea în care a suferit un atac vascular. Cati Simionescu a mărturisit ce sentimente avea când s-a trezit și și-a dat seama că trebuie să ajungă de urgență la spital.

„Am suferit un atac vascular în somn. Dormeam. Am făcut tensiune 23 cu 12, hipertensiune arterială. Din senin… Am ajuns de urgență la spital, unde am primit tratamentul adecvat, iar până dimineața mi-am revenit. M-am trezit din somn și simțeam că mi se strânge fața, nu mai puteam să respir bine pe partea stângă, ochiul stâng închis, buza de jos amorțită, mâna amorțită și mai târziu și piciorul”, a declarat Cati Simionescu, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

În seara în care Cati Simionescu a suferit un atac vascular în somn,, Adrian Minune nu era acasă:

„Am sunat pe cineva și am chemat Salvarea. Cu o oră înainte plecase fetița mea, Adriana, de lângă mine din pat. Ea se dusese în altă cameră. Mai vorbesc alte persoane că am cancer, însă nu este nimic adevărat”, a mai spus Cati.

Cati Simionescu a fost operată în Turcia

După atacul vascular, Cati Simionescu a fost operată de urgență în Turcia, iar acolo Adrian Minune le-a oferit câteva informații fanilor, despre starea de sănătate a soției.

„Doamna mea este bine acum și sunt fericit. Dumnezeu mai dă și după oamenii care sunt lângă tine. Live-ul acesta rămâne toată viața pentru toți cei care au fost lângă mine în timpul acesta. Sunt obosit, nespălat de două, trei zile. Sunt fericit că este Cati a mea bine, ca nou nouță e totul ok. Vă iubesc, nu vreau să vorbesc mult și încă o dată le mulțumesc și celor care au fost lângă mine, dar și celor pentru care am fost subiect de discuție și poate le-a convenit. Vă iubesc și pe voi și pe toată lumea”, a spus atunci Adrian Minune pe Facebook.

Cariera lui Adrian Minune

Adrian Simionescu, cunoscut pe numele de scenă Adrian Minune, s-a născut pe 24 septembrie 1974 în Comuna Ștefăneștii de Jos. Acesta a devenit rapid cunoscut datorită talentului său remarcabil, iar acum se mândrește cu o carieră de succes în industria muzicală, fiind unul dintre cei mai apreciați cântăreți de manele.

Artistul a fost pasionat încă din copilărie de muzica lăutărească și de manele, mai fiind recunoscut de public pe numele de Adrian Copilul Minune, Adrian Minune sau Adi de Vito. Succesul l-a cunoscut încă din 1992, când a început să lanseze primele piese memorabile, ce au reușit să impresioneze publicul.

Adrian Minune a interpretat piese, precum: "Eu mă rog, Doamne, la tine", "Am prieteni și dușmani", "Am o fată top-model", "Of, viața mea!" - alături de Costi Ioniță, "Tu ești femeia visurilor mele", "Jumătate tu, jumătate eu", "Aș vrea s-ajung la inima ta", "Alo, alo", "Numele tău de azi îl voi uita" sau "Crede lumea că-s golan". Melodiile sale au făcut furori, iar vocea sa a încântat foarte multe persoane.