Cum arată acum mama lui Karmen Simionescu. Fiica a moștenit frumusețea de la femeia care i-a dat viață

Karmen, fiica cea mare a celor doi, a povestit că după ce a devenit bunică, mama ei și-a schimbat comportamentul:

„Am realizat că ceea ce nepoții pot face din bunici e uimitor. Am sunat-o pe mama s-o întreb ce face - e acasă la mine cu soră-mea - și îmi răspunde <<Da, mama. Sunt la Sofi, iubirea mea. Da, mami. Bine, hai, te pup! Pa!>> What??? Mama e femeia aia super energică, super ocupată, care se trezește dimineața, se duce la piață, face de mâncare, face curat, dă de mâncare la copii, spală, calcă.... Și acum s-o aud așa... Așadar, iubirea schimbă tot, inclusiv oamenii. Nu doar că am trăit asta pe pielea mea, dar acum văd că trăiește și mama. Cât de drăguț!”, a povestit Karmen Simionescu pe Instagram, la scurt timp după ce a devenit mamă.

Citește și: Karmen Simionescu, fotografie intimă în brațele iubitului. Cum au fost pozați cei doi în jacuzzi

Cine este Karmen Simionescu

Karmen Simionescu face furori ori de câte ori apare pe micile ecrane, în videoclipurile melodiilor sale, dar și în mediul online. Vedeta, în vârstă de 23 de ani, nu ezită să poarte cele mai îndrăznețe ținute, care să îi pună în evidență formele voluptuoase.