Premiile Oscar 2022: Mesajul lui Will Smith pentru Chris Rock după palma pe care i-a dat-o pe scenă la Oscaruri

Will Smith și-a cerut iertare de la Chris Rock a doua zi după decernarea Premiilor Oscar 2022, când Will l-a lovit pe scenă pe comediant după ce acesta făcuse o glumă la adresa soției sale, Jada Smith.

Invitații prezenți la acest eveniment fastuos au rămas uimiți când au văzut ce se întâmplă pe scenă, chiar în fața lor.

Will Smith și-a cerut iertare pentru palma pe care i-a dat-o lui Chris Rock

Chris Rock a urcat pe scenă la decernarea Premiilor Oscar 2022 pentru a prezenta care este câștigătorul la categoria Cel mai bun documentar. Cu toate acestea, speech-ul său a început cu glume despre colegii săi propuși la categoriile Cel mai bun actor al anului.

Fiind un comediant cunoscut, Chris a vorbit despre mai multe vedete, și a ajuns și la Will Smith, făcând o glumă despre soția acestuia, Jada Smith. Chris a spus că așteaptă să o vadă în filmul G. I. Jane 2. Chris Rock a făcut referire la look-ul lui Jada, care a decis să se tundă cheală după ce a fost diagnosticată cu alopecie în 2018. Actrița din rolul principal din G. I. Jane este, de asemenea, cheală.

Inițial Will Smith a fost surprins râzând la gluma lui Chris Rock, dar după ce actorul a văzut grimasa de pe chipul soției sale, Jada Pickett Smith, el s-a înfuriat teribil. Pentru că nu a mai putut să își controleze furia, Will a decis să urce pe scenă și să îi dea o palmă lui Chris Rock. Comediantul a rămas cu gura căscată.

Will Smith s-a așezat la loc și a strigat la Chris Rock, spunându-i să nu îi mai pronunțe niciodată numele. Chris Rock nu s-a mișcat de pe scenă și și-a continuat cu profesionalism speech-ul, spunând că acesta ar putea fi cel mai bun moment din televiziune de până acum. Câteva momente mai târziu, Will Smith a primit premiul pentru Cel mai bun actor și în timpul discursului de acceptare și-a cerut scuze pentru ieșirea lui nervoasă.

Ce a postat Will Smith pe Instagram

La o zi de la evenimentul fastuos care a fost urmărit de publicul larg, Will Smith și-a cerut iertare de la Chris Rock, spunând că ieșirea lui a fost inacceptabilă.

“Violența, sub orice formă, este dăunătoare și distructivă. Comportamentul meu la decernarea Premiilor Academiei de aseară a fost inacceptabil și de neiertat. Glumele făcute la adresa mea fac parte din jobul meu, dar glumele despre boala de care suferă Jada au fost prea mult pentru mine și am reacționat la nervi. Aș vrea să îmi cer scuze public, Chris. Am întrecut limita și am greșit. Îmi e rușine de acțiunile mele pentru că ele nu sunt demne de bărbatul care vreau să fiu. Nu trebuie să existe loc de violență într-o lume a iubirii și bunătății”, a scris Will Smith pe contul său de Instagram, potrivit Page Six.

După ce actorul și-a cerut iertare de la Chris Rock, el a continuat mesajul cerându-și scuze de la producătorii show-ului, de la colegii săi și toți cei care au privit evenimentul.

“Regret că acest comportament al meu a pătat ceea ce a fost, de altfel, o seară memorbilă pentru noi toți. Încă muncesc la caracterul meu”, a mai adăugat Will Smith în încheiere.

