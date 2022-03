Premiile Oscar 2022: Ce actorii au intervenit pentru calmarea spiritelor, după conflictul dintre Will Smith și Chris Rock

Actorul și comediantul Chris Rock a urcat pe scena de la decernarea premiilor Oscar 2022 pentru a prezenta categoria de documentare și pentru a anunța câștigătorul acestei caterorii. Lucrurile au luat o întorsătură total neașteptată și speech-ul lui s-a încheiat cu o palmă.

Înainte de a vorbi despre documentarele nominalizate la categoria Cel mai bun film, Chris a vorbit despre colegii săi, având un repertoriu de glume pregătit. Prima oară a vorbit despre Javier Bardem și soția sa, Penelope Cruz, iar cei doi soți s-au amuzat teribil când au auzit glumele lui Chris.

Will Smith și-a ieșit din fire din cauza unei glume la Premiile Oscar 2022

Când a ajuns la Will Smith, celălalt actor nominalizat pentru Oscar la categoria Cel mai bun actor, pentru pelicula King Richard, Chris a făcut o glumă despre look-ul soției sale, Jada Pikett Smith.

El a spus că o apreciază și abia așteaptă să o vadă jucând în G. I. Jane 2, făcând astfel referire la faptul că e cheală exact cum era actrița din rolul principal din G. I. Jane. Jada Smith suferă de alopecie din 2018 și a luat decizia să se tundă cheală.

Actrița s-a simțit profund deranjată de gluma actorului și, deși Will Smith a râs inițial, s-a înfuriat când a văzut că soția sa s-a supărat. De aici și până la a urca pe scenă a fost doar un pas. Will Smith a urcat furios pe scenă și i-a dat o palmă lui Chris Rock care a rămas complet înmărmurit de uimire după gestul actorului, potrivit Page Six.

“Will Smith tocmai m-a pocnit zdravăn”, a exclamat Chris Rock imediat după.

Will Smith s-a dus la locul său, s-a așezat lângă soția sa și a țipat în gura mare:

“Să nu îi mai pronunți niciodată numele soției mele!”, a zis Will Smith.

Care au fost actorii care l-au calmat pe Will Smith

Chris, încă surprins, a spus că nu o va face și și-a continuat discursul, dând dovadă de profesionalism. Dacă la început toată lumea din sală a crezut că momentul a fost regizat, atunci când Will Smith a primit Oscarul pentru Cel mai bun actor în 2022, discursul său a scos multe lucruri la iveală.

În timpul discursului de acceptare a premiului, Will Smith a evidențiat că îi pare rău pentru gestul făcut și a început să plângă. El și-a cerut scuze față de colegii săi și de organizatorii galei, însă nu și-a cerut scuze direct față de Chris Rock.

El a continuat speech-ul spunând că Denzel Washington, bunul său prieten, l-a liniștit imediat după incident și i-a spus că diavolul întotdeauna încearcă să agite spiritele atunci când se întâmplă lucruri bune în viața cuiva.

Will Smith părea că și-a învățat lecția și i-a mulțumit lui Denzel Wshington pentru cuvintele încurajatoare. De asemenea, în pauză, s-a văzut cum și Bradley Cooper a mers și a discutat cu Will Smith despre cele întâmplate și a încercat să calmeze pe actor.

