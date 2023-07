Soțul Danei Roba, primele declarații, la tv, după tragedia petrecută. Pledează vinovat: „Mi-a fost frică pentru viața mea”

Soțul Danei Roba a făcut primele declarații din arest cu privire la tragedia care s-a petrecut în urmă cu puțin timp. Acesta spune că Dana Roba a fost cea care a început scandalul și el doar s-a apărat.

Soțul Danei Roba a făcut primele declarații cu privire la moemntul tragic în care make-up artistul a ajuns în spital cu răni grave, în urma unor lovituri puternice cu ciocanul. Acesta a fost filmat în arest, cu spatele, și a făcut declrații inedtie.

Soțul Danei Roba, primele declarații tv cu privire la tragedia petrecută în urmă cu puțin timp. Bărbatul susține că el s-a apărat de Dana Roba în aceas dimineață

Soțul Danei Roba a avut o reacție neașteptată la Acces Direct, printr-o apariție video, filmată în prealabil în arest. Acesta nu și-a arătat chipul și a avut efecte pe voce. Bărbatul susține că el s-a apărat de Dana Roba în acea dimineață și contrazice toate informațiile pe care femeia le-a oferit polițiștilor.

Citește și: Dana Roba, mărturisiri dureroase la TV | VIDEO. S-a zbătut între viață și moarte după ce soțul a agresat-o în somn

El spune că Dana Roba l-a atacat și el s-a apărat. Tot el spune că acesta a luat copiii și când s-a întors în apartament, soția lui l-a agresat din nou.

„Luni, 5 iunie, la 7 dimineața, m-a trezit soția să duc copiii la grădiniță. Eu aveam varicela, i-am zis că nu pot. Mi-a băgat mâna în gât, m-a scuipat. Când am văzut că e agresivă, am luat copiii și i-am dus. M-am întors la apartament. Dana a fost agresivă, m-a scuipat și m-a lovit cu o jucărie de lemn. Când am văzut că nu se oprește, am luat un obiect și am lovit-o nu mai știu cu ce. Nu îmi amintesc ce s-a întâmplat. Am început să conștientizez când am văzut-o pe Dana în pat, am sunat la 112, eu eram convins că Dana mă putea omorî. Era în legitimă apărare, mi-a fost frică pentru viața mea. Dana era o fire violentă, e mai înaltă decât mine și foarte violentă, ea m-a agresat fizic de mai multe ori, eu niciodată”, spune soțul Danei Roba din arest.

Ce au spus socrii Danei Roba despre evenimentul tragic care a avut loc

Socrii Danei Roba au intrat în legătură directă la Acces Direct și au făcut dezvăluiri cu privire la tragedia prin care aceasta a trecut de curând.

„Deci băiatul meu m-a sunat. Eu eram pregătită să merg la biserică. Nu m-am uitat la ceas, probabil în jurul orei 7. Între timp a venit cu fetițele și apoi a plecat. El a zis că se duce să facă cumpărături. Ei nu m-au sunat decât pe la 1 și ceva să îmi spună ce s-a întâmplat. Ei s-au iubit, s-au înțeles”, spune soacra Danei Roba la tv, în emisiunea Acces Direct.

Citește și: Fetițele Danei Roba, confesiunea ce poate schimba tot cursul anchetei. Ce au dezvăluit copilele. Ultimul mesaj a stârnit reacții

La scurt timp după intervenția soacrei Danei Roba la tv, în legătură directă telefonică a intrat și socrul make-up artistului care a agitat apele foarte puternic.

„De mică am ținut-o pe fiica ei. Noi am ținut fetița. Nu știe să fie mamă”, spune socrul Danei Roba.

La aceste cuvinte, Dana Roba a reacționat imediat, amenințând că ea iese din apelul video pentru că nu vrea să audă astfel de acuzații din partea bărbatului.

„Eu închid telefonul, îmi pare rău. Nu pot să ascult așa ceva!”, spune Dana Roba.

„Eu cred că el a suportat destul”, mai spune socrul Danei Roba, despre fiul acestuia care a agresat-o pe make-up artist.

Soțul Danei Roba vrea să fie judecat în libertate

Iată că soțul Danei Roba își dorește să fie judecat în libertate, argumentând faptul că fiicele lui au nevoie de el.

„Eram închis în casă, aveam toți varicelă, situația mi-a provocat un stres continuu. Soția voia să obțina apartamentul la divorț. Dana a început să mă amenințe cu interlopi. Mi-a fost teamă, nu o să o mai lovesc niciodată pe soția mea, a fost legitimă apărare. Eu vreau să fiu judecat în libertate, că au nevoie fetițele mele de mine. Soția mea și-a făcut relații că machiaza, nu i-am dat nicio palmă!”, a mai spus soțul Danei Roba.