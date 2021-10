Soțul lui Halyna Hutchins, femeia ucisă într-un accident de către Alec Baldwin, primele declarații de la deces. Ce a spus el

Soțul directoarei de imagine Halyna Hutchins a vorbit pentru prima oară, după ce aceasta a fost împușcată mortal în timp ce lucra pe un platou de filmare.

Halyna Hutchins se afla în New Mexico, lucrând la producția filmului Rust, care îi are în rolurile principale pe Travis Fimmel, Jensen Ackles și Alec Baldwin. Tragedia s-a petrecut când Alec Baldwin a tras cu o armă de rechizită, însă care avea gloanțe reale și a provocat accidental rănile ei fatale.

Femeia în vârstă de 42 de ani, care lucra ca director de imagine la acest proiect, a fost transportată cu avionul la Spitalul University of New Mexico din Albuquerque, unde a murit în urma rănilor. Regizorul filmului, Joel Souza, a fost și el rănit în urma evenimentului tragic, însă el a fost externat, rănile nefiind atât de grave.

Baldwin a descris moartea lui Hutchins drept rezultatul unui „accident tragic” și a declarat că va „coopera pe deplin în ancheta poliției pentru a se afla cu exactitate modul în care a avut loc această tragedie”, el a mai spus și că este „în legătură cu soțul ei, oferindu-i sprijin pentru el și familia lui”.

Soțul lui Hutchins, Matthew, a confirmat, potrivit unilad.co.uk, faptul că este în strânsă legătură cu Baldwin, declarând publicației New York Post astfel: „Am vorbit cu Alec Baldwin și a fost de foarte mare sprijin”. Hutchins și soțul ei au fost căsătoriți timp de 16 ani, înainte de moartea ei tragică, și împreună au un fiu în vârstă de nouă ani.

Matthew și fiul cuplului se află acum în Santa Fe, unde a avut loc accidentul. Între timp, soacra lui Hutchins, Teresa Hutchins, a spus că există „atâtea întrebări fără răspuns” cu privire la moartea directoarei de imagine.

Ea a declarat: „Era o tânără foarte drăguță. Și am știut când am întâlnit-o prima dată că va ajunge să fie nora mea”, spune ea, potrivit sursei citată mai sus.

Un purtător de cuvânt al Rust Movies Productions LLC a confirmat că producția a fost oprită „pentru o perioadă nedeterminată de timp” ca urmare a evenimentelor, spunând că „întreaga distribuție este absolut devastată” de tragedie. Purtătorul de cuvânt a adăugat că serviciile de consiliere vor fi oferite tuturor celor care au lucrat până în prezent la film.

Producătorul și actorul Alec Baldwin a declarat că ”inima lui este frântă”, la scurt timp după ce arma de rechizită s-a descărcat și unul dintre colegii lui s-a stins. Este prima declarație oficială a starului, după ce, imediat după incident, purtătorii lui de cuvânt au transmis că a plâns după ce i-a împușcat accidental pe Halyna Hutchins și Joel Souza.

Alec Baldwin a transmis că ține legătura cu familia lui Hutchins. „Nu există cuvinte cu ajutorul cărora să descriu șocul și tristețea în legătură cu tragicul accident care i-a luat viața Halynei Hutchins, o soție, o mamă și o colegă de-a noastră profund admirată”, a scris Baldwin pe Twitter.

