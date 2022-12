Speak a ajuns de urgență la spital. Cum se simte artistul, după ce s-a fotografiat pe patul de spital, conectat la perfuzii

La scurt timp după Crăciun, Speak a postat o serie de imagini îngrijorătoare pe Instastory, fără a oferi însă prea multe clarificări. Acesta a reușit să își îngrijoreze fanii care l-au asaltat imediat cu mesaje și a fost nevoit să revină cu explicații. Se pare că în utlimele zile, atât el, cât și iubita lui, Ștenaia au trecut prin clipe „înfiorătoare” și au avut nevoie de ajutorul medicilor.

Cum se simte acum Speak, după ce a ajuns de urgență la spital. Ce a dezvăluit despre starea lui de sănătate

La scurt timp după postările în apare pe patul de spital și conectat la perfuzii, Speak a revenit și cu o serie de mărturisiri. Potrivit spuselor sale, el și Cristina Ștefania au trecut printr-o răceală foarte grea, chiar în prag de Sărbători și nici nu s-au putut bucura cum trebuie de momentele de liniște.

Așa cum a povestit chiar Speak, iubita lui a fost prima care a ajuns pe mână medicilor, chiar în Ajun, apoi a urmat el.

„Bună ziua! Sunt bine. Am primit foarte multe mesaje. Am avut o răceală de Doamne ferește, nu am mai răcit așa de foarte mult timp. Nu m-am putut mișca din pat, uite cearcăne, nu am făcut febră, în schimb nu puteam mișca ochii. Mă dureau ochii în cap, amețeam rău și gâtul așa și așa. A fost înfiorător deci Crăciunul ăsta pentru noi. Șoarecu a fost pe 24 rău rău, ea a avut febră mare, pe 25, după perfuzii și-a revenit”, a dezvăluit el într-o serie de clip-uri postate pe rețelele de socializare.

„Apoi m-a luat pe mine. Eu nu am dormit, dar suntem bine acum. Ne revenim diseară avem concert am concert, vă așteptăm și vă mulțumesc și din mesajele de Sfântul Ștefan, se pare că sărbătoarea e foarte mare. Diseară nu voi sta la poze că nu vreau să fau virusul la nimeni. Încă nu m-am vindecat complet. (...), a spus Speak pe InstaStory.

Acum, se pare, cei doi se simt deja mai bine și sunt pregătiți să revină la treaba. În finalul mesajului, Speak a spus că urmează să plece la un concert și deși încă se resimte după răceala care l-a răpus, acesta și-a onorat îndatoririle.

Cristina Ștefania, probleme de sănătate chiar de ziua ei de naștere

Potrivit declarațiilor lui Speak, iubita lui a fost prima care s-a simțit rău și a ajuns la spital chiar de ziua ei de naștere. Pe 25 decembrie, chiar în ziua de Crăciun, Cristina Ștefania a împlinit 26 de ani, însă nu a putut să petreacă așa cum și-ar fi dorit.

Cu toate acestea, cântărețul i-a transmis un mesaj emoționant pe contul său de Instagram, alături de o poză în care apar împreună, zâmbind cu gura până la urechi.

„Deci, eu de când te-am cunoscut te-am iubit de numa’ numa’! Îți mulțumesc că faci parte din viața mea și că ai grijă de mine! La mulți ani frumoși și să rămâi la fel de visătoare, optimistă și om bun!", a scris Speak pe pagina sa de Instagram.

