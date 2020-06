Gata, Speak și Ștefania se căsătoresc! Finaliștii Asia Express au anunțat când fac nunta. Fanii celor doi artiști sunt în delir

"Eu și Ștefan am vorbit încă din perioada pandemiei. Nu este ok să o facem vara asta. Am zis ca vara viitoare o să fie.", a mărturisit Ștefania.

Speak a cerut-o în căsătorie pe Ștefania în Asia Express, sezonul 3

Cea mai mare surpriză din sezonul 3 Asia Express a fost atunci când Speak a cerut-o în căsătorie pe Ștefania. A fost astfel prima logodnă din istoria emisiunii.

