Starea Alinei Eriko s-a înrăutățit, după ce a apărut fără dinți pe internet. Ce a dezvăluit mama sa

În urmă cu câteva luni, în mediul online apăreau imagini cu Alina Eriko. Bruneta era de nerecunoscut, slabă, cu cearcăne și fără dinți. Atunci, mama sa lansa un apel pentru a fi ajutată. Se pare că ”Pantera Neagră” refuză sprijinul, iar starea ei s-a înrăutățit.

La scurt timp după ce imaginile cu Alina Eriko s-au viralizat, mama sa a făcut un apel și a cerut ajutorul pentru a își salva fiica. Familia lansa rugăminți și către ”Pantera Neagră” pentru a accepta sprijinul oamenilor.

Starea Alinei Eriko s-a înrăutățit, după ce a apărut fără dinți pe internet. Ce spune mama sa

Încercările familiei de a o ajuta s-au soldat cu un eșec. Conform Spynews, mama Alinei spune că starea acesteia s-a înrăutățit și nu mai are niciun moment de luciditate.

"Numai Dumnezeu poate face minuni, nu se mai poate face nimic! Vărul ei nu s-a întâlnit cu ea, nu este adevărat că ar fi mers în Anglia după ea. Ea mă sună, însă nu mai este în toate facultățile mintale, nu poti vobi cu ea, nu poți purta un dialog normal.

Ultima dată când a sunat, m-a întrebat dacă copii sunt lângă mine, mi-a spus că are să ne facă o urare. Copii au confirmat că sunt lângă mine, iar ea ne-a blestemat pe toți trei. Spune că ea este Dumnezeu.", a declarat mama Alinei Eriko pentru Spynews.

Copiii Alinei au rămas cu bunicii, care fac față cu greu nevoilor celor mici, mai scriu jurnaliștii de la publicația citată.

"Nu pot obține tutela ei acolo, trebuie să obțin aici. Nu o poate aduce nimeni în țară fără acordul ei. Am fost la Agenția Națională Antidrog, am făcut o cerere, nu am primit încă răspuns. Mi-a spus: Vrei să te mint mami, viața mea sunt substanțele interzise.

Nu o internează nimeni, nu se poate face nimic. A venit poliția, însă dacă nu este agresivă nu au de ce o ia. Amândoi copii sunt la mine, este destul de greu. Numai mamă de așa ceva să nu fi.", a mai declarat Mama brunetei.

Contactată, Alina Eriko a vrut să știe de unde au jurnaliștii numărul său de telefon și cum reușesc să țină legătura cu mama ei. După ce ar fi aflat răspunsul, Alina a folosit o expresie mai puțin ortodoxă și a închis telefonul, scrie publicația menționată.