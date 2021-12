Ștefan Bănică, show de senzație alături de Lidia Buble, la concertul extraordinar de Crăciun. Ce a povestit artista

Lidia Buble a fost prezentă pe scenă alături de Ștefan Bănică, la concertul extraordinar de Crăciun, realizat în exclusivitate pentru televiziune. Frumoasa artistă a purtat o rochie albă spectaculoasă și a cântat melodii de Crăciun alături de îndrăgitul artist, spre încântarea telespectatorilor.

Ulterior, Ștefan Bănică și Lidia Buble au stat la masă cu Simona Gherghe și împreună au depănat amintiri legate de Crăciunul copilăriei.

Lidia Buble, mărturisiri despre Crăciunul copilăriei sale

„11 copii, 30 de nepoți, veneau cumnatele, cuscrii, verișori, verișoare. Mâncam în ture. Ultma tură prindea ce mai rămânea. La noi la masa nu-ți pemriteai să t eîntorci o secundă să strănuți, pentur că te întorceai și nu mai aveai nimic în farfurie”, a povestit Lidia Buble.

„Și la cadouri trebuia să ne aștepttăm rândul. Am crescut de mici împreună și am învățat să împărțim și să ne iubim, întotdeauna ne iubeam. NOi evem o relație foarte specială”, a continuat aceasta.

Simona Gherghe l-a întrebat pe Ștefan Bănică despre cum își creează melodiile, iar artistul și-a amintit de o mlodie dragă, pe care a creat-o în sufragerie, inspirat fiind de soția sa:

„Acum câțiva ani eram în sufragerie și Lavinia mi-a zis de ce nu compui un cântec de Crăciun cu tema asta, cum stăm noi, nu e frumos să spui Acasă de Crăciun? M-am gândit că sunt un tip norocos. Cuvintele ei au avut sens, Acasă de Crăciun și într-o oră aveam și cântecul și textul”, a povestit Ștefan Bănică.

Ștefan Bănică a organizat un concert extraordinar de Crăciun, la Antena 1

Ștefan Bănică și-a obișnuit fanii cu spectacolele la Sala palatului de Crăciun, însă, din cauza pandemiei de coronavirus aceste concerte nu au mai putut fi susținute tradițional. Așadar, anul acesta, Ștefan Bănică a continuat tradiția concertelor de Crăciun, realizând un concert în exclusivitate pentru televiziune. Concertul poate fi revăzut pe AntenaPlay

Stiu că publicul meu aştepta de mai multă vreme un semn de la mine referitor la concertul de Crăciun din acest an. Am primit foarte multe mesaje de la cei care doreau să vină la concertul de Crăciun, atât din ţară, cât şi din afara ţării. Anii trecuţi, mulţi dintre cei care nu locuiau în Bucureşti îşi programau chiar şi concediile în aşa fel încât să ajungă la concertele mele de la Sala Palatului. Şi era extrem de măgulitor, dar, în acelaşi timp, era şi o responsabililitate faţă de publicul meu şi faţă de această producţie uriaşă, care este concertul de Crăciun.

Anul acesta am sperat până în ultima clipă că vom putea organiza tradiţionalul concert de Crăciun la Sala Palatului. Însă, după cum bine ştiţi, au existat şi există în continuare restricţii referitoare la organizarea concertelor în sălile de spectacol şi o nesiguranţă pe care o resimţim cu totii, pe toate planurile. Un grad de ocupare a sălii de 30%, chiar şi de 50%, cum s-a hotărât acum câteva zile, ar fi creat mâhnire şi frustrare, atât pentru cei care doreau să vină la spectacol, cât şi pentru mine.

Pentru că show-ul de Crăciun înseamnă acea energie fantastică care se naşte acolo, bucuria de a fi toţi împreună, nu doar o parte, când trăim la unison emoţia şi magia acestui concert. Cei care vin la concertele mele de Crăciun, aşa cum am zis de atâtea ori, sunt a doua mea familie, cu care sărbătoresc Crăciunul.

Şi atunci cum să mă simt când le-aş fi spus unora “nu veniţi, că nu e voie”? E ca şi cum le-aş fi spus unora dintre membrii familiei: “voi nu veniţi la masa de Crăciun, că nu vă pot primi pe toţi în casă!” Asta a fost sentimentul pe care l-am avut când am fost pus în situatia de a alege cum să facem concertul anul ăsta. Am înţeles şi nu comentez regulile, ci e doar o constatare pe care am considerat necesar s-o fac.

În concluzie, concertul de Crăciun nu ar fi fost posibil la Sala Palatului anul acesta în condiţiile în care am fost obişnuiţi până în 2019. Şi atunci am decis, din respect pentru tot ce-am realizat în aceşti ani, pentru publicul meu şi pentru munca enormă care se află în spatele organizării unui astfel de eveniment, să nu facem acest spectacol la Sala Palatului cu jumătăţi de măsură”, a spus Ștefan Bănică.

