Estera Buble, imagine emoționantă cu familia de Crăciun. Cât de frumoși sunt copiii ei și ce mesaj a transmis

Estera Buble a publicat pe rețelele de socializare o fotografie alături de soțul ei și de cei doi băieți ai lor. Fanii au ținut să le transmită faptul că formează o familie superbă și că s-au bucurat să le vadă chipurile micuților ei.

Estera Buble și-a surprins comunitatea de fani cu o imagine înduioșătoare de Crăciun, alături de familia ei, iar prietenii virtuali ai ei au ținut să-i transmită câteva gânduri emoționante în secțiunea de comentarii. Sora Lidiei Buble are o familie foarte frumoasă cu care nu se ferește să se posteze pe rețelele de socializare cu orice ocazie.

Iată că, de această dată, tema fotografiei publicată de ea a fost chiar Crăciunul, dat fiind faptul că aceștia s-au pozat lângă brad, astfel realizând un portret impresionant de familie cu care au emoționat pe toată lumea. Prietenii virtuali ai ei s-au emoționat complet când au văzut imaginea.

„Vă dorim ca Nașterea Domnului Isus Hristos, să aducă pace, liniște și bucurie în casele voastre!!! Crăciun fericit!!!”, a fost mesajul pe care ea l-a scris pe rețelele de socializare, în dreptul fotografiei cu care a strâns peste 12 mii de aprecieri și mesaje zeci.

Ce a făcut Estera Buble imediat cum a ajuns acasă din Asia Express

Sora Lidiei Buble a mărturisit că, în momentul în care s-a întors acasă, din Israel, și-a îmbrățișat familia și a încpeut să plângă când a văzut cât au crescut cei doi băieți în absența ei.

„Acasă, cand am ajuns, mi-am îmbrățișat familia mult, am plâns când am văzut cât crescuseră copiii în absenţa mea. Apoi, m-am dus la un tratament facial unde cred că am adormit. Spuneam foarte des „vai ce bine e să faci duş când vrei, „ce bine e să stai când ai chef şi am avut un concediu scurt la mare, unde am dormit aproape încontinuu”, a povestit Estera Buble, pentru viva.ro.

Întrebată dacă a slăbit în Asia Express, Estera Buble a mărturisit că a trecut peste rușine când a fost vorba despre cerut de mâncare:

„Nu am slăbit. Deloc! Ba chiar cred că am luat 2-3 kg în plus. Am ştiut că, dacă ne este ruşine să cerem când ne este foame, nu rezolvăm nimic, ba chiar ne tăiem singure craca de sub picioare. Aşa că noi, de fiecare dată când am avut timp şi puteam, le ceream mâncare oamenilor şi, în general, oamenii ne dădeau. Acum, ajunsă acasă, nu mai pot să văd pâine sau sendvișuri, pizza şi toate uscăturile mâncate în Asia Express”, a spus Sora Lidiei Buble pentru sursa menționată anterior.

