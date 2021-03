Susan Ward făcea furori în rolul lui Meg din Sunset Beach. Ce face și cum arată acum actrița îndrăgită

Vezi cum arată Susan Ward acum în GALERIA FOTO

Din 1997, ea a apărut în telenovela Sunset Beach, ce i-a adus un renume la nivel global. În scurt timp, Ward a început să apară și în filme precum Poison Ivy: The New Seduction, The In Crowd, Going Greek, Shallow Hal, Would I Lie to You?, Wild Things 2, Cruel World, Two for the Money, Just Friends, Who's Your Caddy?, Toxic, Order of Chaos și Costa Rican Summer, ultimul său film, lansat în anul 2010.

Ea a continuat să apară în seriale de succes, precum Men, Women & Dogs, Friends, Boomtown, CSI: Miami, CSI: Crime Scene Investigation, Monk, Women's Murder Club, Jack Hunter and the Lost Treasure of Ugarit și Criminal Minds.

