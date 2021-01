Cum arată azi protagoniștii din Terra Nostra, Matteo și Giuliana. Ana Arosio și Thiago Lacerda, așa cum puțini i-au văzut

Ea s-a căsătorit cu Henrique Pinheiro în 2010 și locuiește în Elveția din 2015.

Ce face și cum arată acum Thiago Ribeiro Lacerda, care l-a jucat pe Matteo Battistella în Terra Nostra

Thiago Ribeiro Lacerda, născut în 1978, a cucerit fane din întreaga lume cu rolul lui Matteo din telenovela Terra Nostra.

Dincolo de serialul pentru care e cunoscut la nivel internațional, Lacerda a avut numeroase alte proiecte artistice, printre care și animații cunoscute, pentru care și-a împrumutat vocea, precum Sinbad: Legend of the Seven Seas, The Book of Life și The Jungle Book, din 2016.

El s-a căsătorit cu Vanessa Loes în 2001, alături de care are 3 copii - un fiu pe nume Gael și fetele Cora și Pilar.

Deși au trecut ani de zile de când au apărut în telenovela Terra Nostra, drept protagoniștii Giuliana și Matteo, Thiago Ribeiro Lacerda și Ana Paula Arosio continuă să îți încânte fanii pe rețelele de socializare.