Tatăl Mădălinei Manole, apel DISPERAT! Ce s-a întâmplat la mormântul artistei

Tatăl Mădălinei Manole rupe tăcerea și face o dezvăluire șocantă, la opt ani de la trecerea în neființă a regretatei artiste! Un detaliu cumplit i-a lăsat mască pe fanii cântăreței!

Sâmbătă, pe 14 iulie, se împlinesc opt ani de la dispariția Mădălinei Manole, iar tatăl și fratele acesteia, împreună cu cei care au îndrăgit-o, s-au întâlnit la cimitirul Bolovani, pentru o slujbă de pomenire.

Relațiile dintre Petru Mircea, soțul regretatei artiste, și familia acesteia au rămas la fel de reci și ies la iveală acum detalii de-a dreptul șocante! Cine ar fi crezut că securea războiului nu va fi îngropată după atâta timp? Află mai multe în clipul video de mai jos:

„Au fost opt ani grei, dar m-am obișnuit și nu mai simt greutatea, pentru că s-a pus destul pe umerii mei. Am venit la mormântul fiicei mele ca să o sărbătoresc. Și am venit și cu speranța că îmi voi întâlni și nepotul, dar nu am reușit, cum nu am reușit în opt ani.

Noi l-am așteptat pe tatăl copilului, dar n-a venit niciodată la mormântul Mădălinei Manole sau la noi, cum tot spune la televizor. Să-l iau și eu pe nepot în brațe, să-l strâng, să-l pup”, a fost declarația emoționantă a tatălui regretatei artiste.

Artista a fost găsită fără suflare în holul vilei sale, chiar de ziua sa de naștere.

Chiar dacă în urma anchetei s-a stabilit că aceasta s-a sinucis cu Furadan, Ion Manole, tatăl artistei, a încercat să demonstreze că fiica sa ar fi fost ucisă, iar vinovați sunt soțul acesteia și mama lui. Bărbatul a susținut tot timpul că fiica sa nu și-ar fi luat viața și că Petru Mircea ar fi avut o amantă, de care artista aflase.

