Taylor Lautner, de nerecunoscut. Cum arată azi, la peste 10 ani de când l-a jucat pe vâcolacul Jacob în Twilight

Taylor Lautner și-a fpcut un renume la Hollywood încă de mic, atunci când a apărut în filme precum The Bernie Mac Show (2003), My Wife and Kids (2004), What's New, Scooby-Doo? (2005), Danny Phantom (2005), Cheaper by the Dozen 2 (2005) și The Adventures of Sharkboy and Lavagirl in 3-D (2005).

Adevăratul succes l-a cunoscut, însă, atunci când a primit rolul carierei sale în seria de filme Twilight, bazată pe romanele cu același nume.

Cu ajutorul rolului lui Jacob, Lautner a câștigat milioane de fani din întreaga lume, ce îl consideră și azi o alegere bună pentru unul dintre cele mai cunoscute personaje paranormale din cinematografia ultimelor decenii.

Cum arată Taylor Lautner acum, la peste 10 ani de la premiera filmului Twilight