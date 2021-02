Nikki Reed, actrița din filmul The Twilight Saga, și-a descoperit un nou talent. Ce i-a făcut soțului ei în pandemie

Perioada pandemiei a fost una dificilă pentru toată lumea, însă foarte multe celebrități, inclusiv cele de peste hotare, și-au descoperit noi talente de care s-au bucurat și membrii familiei lor.

Nikki Reed și-a uimit soțul în pandemie

Actrița din "The Twilight Saga" a petrecut cele mai frumoase momente în pandemie alături de soțul său Ian Somerhalder și de fetița lor, în vârstă de trei ani. Condițiile și măsurile fiind unele foarte stricte, Nikki Reed a luat hotărârea să își protejeze familia și să îi evite saloanele de înfrumusețare.

Vedeta a mărturisit că a fost un hair stylist în adevăratul sens al cuvântului și le-a oferit celor dragi cele mai spectaculoase tunsori.

„Nu am mers într-un salon în ultima perioadă. Mă tund singură. Am tuns părul tuturor în această gospodărie. Pot realiza orice tunsoare. Mama mea este coafeză, așa că acest domeniu nu este atât de străin pentru mine.”, a mărturisit Nikki Reed, relatează Just Jared.