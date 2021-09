Teodora Sava, fosta concurentă de la X Factor, a lansat a doua sa piesă. Cum sună ”Never Enough”

Atât producţia muzicală cât şi cea video ale piesei ”Never Enough” au fost făcute total de INDIE. Compoziţia şi versurile îi aparţin Teodorei şi pe partea de producţie a lucrat cu Adrian Radu cel se face ”vinovat” şi de producţia la "FIRST", în timp ce videoclipul este semnat de Marius Dobre şi Jonny Vieco.

Teodora Sava lansează o piesă inspirată din viața sa

Piesa „Never Enough” este plină de emoții profunde, care detaliază sentimentele personale, dar și experiența universală a iubirii. Piesa surprinde o perioadă din viața artistei, în care Teodora a iubit profund, dar a simţit lipsa sentimentului reciproc.

Citește și: Delia are parte de doză dublă de energie la filmările X Factor, sezonul 10

Teodora spune „Nu mă așteptam să lansez această piesă. Scopul său inițial era să-mi descarc furia și tristețea in forma unor versuri, pentru că așa pot scăpa cel mai bine de supărare. Când am vrut să-i adaug o melodie, am vrut totuși să nu fie prea dramatică, să am o concluzie increzatoare, că într-adevăr, el nu mă iubește suficient, dar am încercat destul și acum e momentul sa mă vindec. Acesta este principalul mesaj al melodiei.”

Teodora Sava este fostă concurentă X Factor și Next Star

La Next Star, Teodora Sava a ridicat o ţară întreagă în picioare începând cu juriul în momentul în care a cântat Listen de la Beyonce. A fost un moment excepţional care a rămas întipărit în memoria tuturor iar zecile de milioane de vizualizări făcute pe conturile de socializare confirmă acest lucru.

Citește și: Prezentatorii Răzvan și Dani deschid în forță cel de-al zecelea sezon X Factor

Pepe, Lora, Maria Cârneci şi Vasile Murariu, dar şi o ţară întreagă au declarat-o extraterestră lucru care s-a repetat câţiva ani mai târziu şi la X Factor când a arătat încă o dată dacă mai era cazul faptul că este una dintre cele mai bune voci din noul val.

Între timp, Teodora a continuat să se pregătească pentru ceea ce înseamnă cariera sa muzicala şi-a continuat studiile. A terminat deja George Enescu unde a studiat flaut pian şi canto jazz şi în prezent este la Londra la British and Irish Modern Music Institute.

Când are loc premiera X Factor sezon 10

Jurații Loredana, Ștefan Bănică, Delia și Florin Ristei sunt pregătiți să deschidă sezonul 10 X Factor cu o doză dublă de emoție, luni, 6 septembrie și vineri, 10 septembrie, de la ora 20.30, la Antena 1.

Jurații Loredana, Ștefan Bănică, Delia și Florin Ristei vor avea parte de concurenți și spectacol de zece, iar emoțiile îi vor ține cu sufletul la gură atât pe ei, cât și pe cei de acasă.

”Nu e un concurs pentru mine, important e ca cel care câștigă alături de mine să își amintească peste ani de chestia asta și să poată spune că și eu am avut o oarecare influență asupra carierei sale. M-ar bucura mult mai mult acest lucru”, a spus Ștefan Bănică.

La rândul său, Delia este uimită de concurenții de anul acesta și de prestațiile lor.

”Foarte mulți mi-au plăcut anul acesta în audiții, dar din păcate nu îi pot avea pe toți, așa sunt regulile... O să aflați și voi în curând!”, a spus jurata X Factor.

Episoadele integrale din super-serialul "Adela" sunt disponibile pe Antena PLAY! Hai să vezi