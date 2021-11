Theo Rose, primele mărturisiri despre bărbatul care i-a frânt inima. Povestea auzită de puțină lume și trăită în adolescență

Theo Rose are 23 de ani și s-a născut să facă spectacol, dar și să aducă oamenilor zâmbetul pe buze. Cel puțin asta dovedesc aparițiile sale de pe scenă, dar și umorul involuntar al tinerei.

Originară din Ploiești, Theo cântă de la 4 ani și este considerată un adevărat fenomen pe piața muzicală. Aceasta a vorbit în podcastul lui Damian Drăghici despre parcursul său în lumea artiștilor, dar și despre momentele care i-au adus tristețe.

Theo Rose, despre prima dragoste a tinereții ei: "Era o pasiune toxică"

Cântăreața povestește că talentul a fost prima dată recunoscut de către sora și mama sa. Aceasta avea doar patru anișori când a început să cânte, iar cele două femei au simțit că are talent.

După acel eveniment, au urmat o serie de ore pregătitoare și concursuri, care au ajutat-o pe Theo să ajungă cât mai aproape de visul său, crescut atent și îngrijit sub oblăduirea surorii sale.

Citește și: Ce tarif cere Theo Rose pentru a cânta la un eveniment. Câți bani trebuie să scoți din buzunar

Printre alte întâmplări care caracterizează viața de artist, aceasta a vorbit și despre prima ei dragoste, pe care o descrie drept o “pasiune toxică”.

Artista dă de înțeles că a fost rănită în dragoste la vârsta adolescenței și povestește despre relația pe care a avut-o în jurul vârstei de 18 ani.

Citește și: Theo Rose, corp fără secrete. Cum arată abdomenul artistei, într-o ținută care lasă totul la vedere

Theo povestește că s-a îndrăgostit de un băiat care locuia în Timișoara la acea vreme, iar relația lor era un șir nesfârșit de legături toxice. Artista spune că nu s-ar fi gândit ca el să fie prima ei iubire din tinerețe, deși a mai fost îndrăgostită la 13 ani.

“Prima dragoste adevărată a fost pe la 18 ani. Am cunoscut un băiat din Timișoara și mi s-a pus pata pe el rău de tot. Nu m-am gândit că o să fie iubirea iubirea tinereții mele, chiar nu m-am gândit la asta. Aia a fost prima mea mare iubire”, a continuat ea.

Vreme de un an cât au fost împreună au trăit totul la intensitate maximă, însă ceva nu era bine, lucru pe care l-a sesizat atunci când și-a dat seama că ea era în stare să facă orice pentru el: “Am fost împreună pentru un an, dar era o chestie de asta… o pasiune cumva toxică, bolnăvicioasă, ce ni se părea nouă că ne ia mințile. După aia, când te maturizezi și se așează toate lucrurile, îți dai seama că era ceva care nu avea cum să cum să reziste peste timp, dar la focul ăla prea aprins, eram în stare să fac multe chestii.

Noroc că sunt foarte mândră și demnă, ca femeie, și în momentul în care s-a terminat, nu am dat niciun semn, nu am făcut nimic. Eu, în sufletul meu, m-aș fi dus după el, dar nu am făcut nimic. Am zis aia e, el trebuie să facă, nu eu”, a mai povestit artista.

Citește și: Theo Rose, rochia cu decolteu generos. Cum s-a lăsat fotografiată iubita nepotului lui nea Marin: "Ești perfectă"

Theo Rose, pe numele ei complet, Theodora Maria Diaconu, este un artist complet și nu se sfiiește să abordeze toate genurile muzicale și colaborează cu tot mai mulți artiști cunoscuți din România.

Tu alegi la ce momente din iUmor te uiți! Vezi ce-i place Deliei, la ce râde Cheloo și ce-l amuză pe Bendeac? PLAY ▶