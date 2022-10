Tily Niculae s-a înscris la o a doua facultate, la 36 de ani: „Mă bucur de diferența de 19 ani dintre mine și colege”

Tily Niculae are o familie superbă acasă, însă asta nu a oprit-o să-și vadă și de cariera ei. Până la vârsta de 36 de ani, a bifat multe lucruri în plan personal și profesional, iar vedeta nu se oprește aici. Iată cu ce se mândrește acum!

Citește și: Tily Niculae s-a infectat cu norovirus. Cum se simte vedeta

Tily Niculae este din nou studentă. Ce mesaj le-a transmis fanilor de pe rețelele sociale

Cunoscuta actriță din îndrăgitul serial „La bloc” este studentă în primul an de facultate la Universitatea din Pitești, departamentul Limbă și Literatură, secția română-engleză. Absolventă a colegiului Dinu Lipatti, secția actorie, vedeta a urmat și cursurile facultății de actorie din București.

Ea nu s-a oprit aici și a vrut să-și împlinească un mare vis, chiar dacă diferența de vârstă dintre ea și noile sale colege este de 19 ani. Vedeta are o agendă încărcată, multe proiecte profesionale, doi copii acasă, dar și un soț cu care formează un cuplu de peste un deceniu. Recent, ea și-a împărtășit entuziasmul cu fanii de pe rețelele sociale, așa cum obișnuiește să facă.

„Sunt suma tuturor doritelor și a mentorilor din viața mea. Totul a început way back când toata copilăria mea am auzit: Poti sa faci ceea ce iti doresti!

Libertatea de a alege m-a adus în pragul unde sunt azi. Prima zi la facultate. INAPOI IN TIMP, dar INAINTE cu obiective atinse. Diferenta de 19 ani dintre mine și frumoasele mele colege mă face sa mă bucur conștient de a doua experiență la facultate. Dacă cu ani în urma nu știam unde sa mă ‘împart’: orele la Facultatea de Teatru, platourile de filmare, emisiile tv, live-urile de la radio, prietenii, plimbările, astăzi, va fi game changer.

FOR SURE! 2 copii cu vârste diferite, soție, proiecte, femeia cu do to do list(una interminabilă), repetițiile pentru piesa de teatru, spectacolele deja anunțate, prietenul de joaca a lui Radu,suportul Sofiei, femeia de la curățenie, bucătăreasă din casa, liantul intre tot și toate.

Dar stii ce? Desi pare ca mă ‘sufoc', astăzi chiar am trăit o bucurie imensa.

Am ramas la fel de deschisa, plina de good vibe,dorinta. Cand toți m-au întrebat: Femeie, da când mai ai timp si de facultate si examene? Am realizat ca asta face diferența. Aleg sa NU stau în credințe limitative! VREI? Atunci POTI! Iar eu am ales sa POT!

Just like that cu o decizie intr-o zi de septembrie 2022. Iau fiecare zi așa cum vine. Cu bucurie! Mesajele voastre au fost minunate. Sa vi se reîntoarcă înzecit. Let the fun begin!”, a scris ea pe pagina de Instagram.

Mesajele de susținere nu au întârziat să apară: „Esti curajoasa! Felicitari pentru decizie si mult succes!”, „Cât curaj! Chiar ești eroină că te descurci cu tot 👋👋👋”, „Oh ce drăguț, și eu sunt de azi studentă din nou și am acasă doi copilasi și treburile zilnice.”, „Mult succes in noua ta provocare !”, sunt doar câteva aprecieri din partea internauților.

Citește și: Tily Niculae, de urgență la spital: „Mi-a mai fost așa rău o singură dată în viața mea”. Ce a pățit actrița

Motivul pentru care vedeta a ales literatura și limbile străine este pentru viitoarele ei proiecte din carieră. Mai exact, Tily Niculae se gândește la un viitor business, cu traduceri în diferite centre, ceea ce nu are legătură cu actoria.

Totodată, ea i-a răspuns unui fan de pe pagina de Instagram că s-a înscris tocmai la Pitești pentru că acolo are și rudele soțului, o familie extinsă.

„Dupa ce am spus in gura mare si am vazut in ce data sunt… 10 septembrie…optiunile erau limitate. Si pentru ca este irelevant unde faci facultatea, adica orasul, a fost easy.

Aici sunt rudele sotului, familia extinsa. Daca in curand se termina lucrarile pe centura pot iesi pe autostrada si ajung de unde stau eu in doar 50 min la Pitesti. Cam asa a fost strategia, la care s-a adaugat incurajarea mea din partea uneia dintre verisoare, care mi-a vb super frumos despre profesori”, a mai continuat ea pe rețeaua socială.

Dă PLAY și vezi cele mai noi episoade din show-ul culinar preferat în AntenaPLAY.