Tily Niculae și familia ei au fost diagnosticați cu noul Coronavirus. Cum se simt și care este starea lor de sănătate

Pe data de 26 decembrie, Tily Niculae a trecut prin momente ce au speriat-o foarte tare, micuțul ei a făcut o reacție alergică la antibiotic. "Avut niște emoții foarte mari, Radu a făcut reacție alergică la antibiotic, am sunat la ambulanță. A venit după 40 de minute o ambulanță cu un asistent care nu avea competența de a-i face ceva lui Radu. Ne-a spus să mergem la spital, am refuzat și am așteptat să vină o ambulanță cu medic. Am așteptat, este ora 14:30 și de la ora 11, de pe 25 decembrie, nu a venit nimeni și nici nu ne-a sunat nimeni. Am fost foarte norocoși că am trecut cu bine.”, a mai spus actrița, speriată și stresată de starea de sănătate a băiețelului ei.

Actrița a fost în totalitate nemulțumită și surprinsă de serviciile ambulanței, dar și de sistemul sanitar din România.

"Am atâta tristețe și atâta furie în același timp acumulată, încât nu sunt cuvinte, nu sunt cuvinte ca să mă pot exprima. Pe 25 seara, Radu a făcut o erupție cutanată de la antibiotic și ne-am speriat foarte tare, ne era foarte frică să nu facă și pe zona respiratorie, să facă o alergie sau altceva. Și, fiind în carantină, am sunat la ambulanța la ora 22:00, după 40 de minute, a venit o ambulanță cu un asistent care nu avea competența necesară de a face absolut nimic, doar de a ne duce la spital. Am refuzat să mergem la spital pentru ceva ce putea fi rezolvat acasă. Nu vă pot spune cum am stat în stres și în teroare pentru ca cel mic să nu facă nimic complicat, să nu depindem de acea injecție cu cortizon. Am fost foarte norocoși că am trecut cu bine”, a mai povestit Tily despre experiența ei din pandemie.

În data de 27 decembrie, actrița și-a pierdut gustul și mirosul, însă Radu a început să se simtă mai bine și să nu mai facă febră.

"Radu a făcut febră, Sofi a fost asimptomatică. Eu am făcut febră și am avut probleme gastrointestinale, am tușit, am avut dureri de cap, de ochi, le-am avut aproape pe toate, însă m-am pregătit mental de această perioadă.", a mai adăugat ea.