Cum arată Tily Niculae în costum de baie, la 5 luni de când a născut. Fanilor nu le-a venit să creadă | Foto

5 luni in burtica /5 luni pe burtica



Eram insarcinata cu Raducu si plecasem in Dubai de ziua mea.

Inca nu anuntasem sarcina si fusese o plecare cu prietenele mele.

Un avans pentru urmatoarele perioadele cand stiam ca nu aveam cum sa mai plec singura.

Cel putin cat urma sa il alaptez.

Si atunci, ca si acum, o cumintenie de baietel.



La multi ani, pufosel!

Cand ai crescut asa de mare?

De abia mai pot sa te tin in brate si asta este doar inceputul😂.

Te iubim infinit dragostea noastra!

Tily Niculae a născut în plină pandemie

Vedeta a adus pe lume un băiețel în plină epidemie de coronavirus. Deși a avut anumite temeri din cauza situației delicate din ultima vreme, a reușit să treacă peste și atât ea cât și cel mic au fost bine și în afara oricărui pericol. Chiar dacă lucrurile au fost puțin mai complicate, Tily Niculae a reușit să treacă peste cele întâmplate și acum se bucură de noul membru al familiei. Vedeta a povestit despre întreg procesul prin care a trecut.