Ținuta aleasă de Melania pentru a le citi povești copiilor bolnavi din Washington. Soția lui Trump a impresionat cu apariția sa

Cine este Melania Trump? De la fata modestă, la model de top și iubita celor mai bogați oameni

Tatăl era vânzător de maşini şi membru al Partidului Comunist, iar mama, lucrătoare la o fabrică de textile din Svenica. În adolescenţă visa să defileze pe principalele podiumuri ale industriei modei şi planurile au devenit, parţial, realitate, după ce a ajuns la New York.

Studia arhitectura şi designul la Universitatea din Ljubljana când, în 1992, revista slovenă Jana a organizat concursul anual Look of The Year. Primele trei clasate au primit contracte la Paris, Milano şi Viena. Melania Knavs a fost una dintre ele.