Ți-o mai amintești pe Michaela Prosan, protagonista din „Fructul Oprit”? Ce mai face și cum arată acum frumoasa actriță

Michaela Prosan, actrița din „Fructul Oprit” și „Sacrificiul” a revenit în mediul online după o lungă absență. Fanii ei au fost uimiți să o vadă astfel. Ce mai face și cum arată acum frumoasa vedetă.

Michaela Prosan a devenit cunoscută odată cu rolul Soniei în serialul „Fructul Oprit”. Telespectatorii s-au îndrăgostit iremediabi de frumoasa actriță care a făcut furori cu primul ei personaj principal dintr-un serial de televiziune. Vedeta a revenit și în „Sacrificiul” cu un personaj la polul opus și astfel și-a demonstrat încă o dată abilităle actoricești. Cu toate acestea, după ce a cunoscut celebritatea, tânăra s-a retras din lumina refectoarelor.

Ce mai face și cum arată acum Michela Prosan, actrița din „Fructul Oprit" și „Sacrificiul". Este mămica unui băiețel de doi ani

După apariția în serialul „Sacrificiul”, Michela Prosan a luat o pauză de la viața de vedetă. Îndrăgita actriță nu a mai fost atât de activă nici în mediul online, ceea ce i-a făcut pe mulți dintre fani să se întrebe ce mai face aceasta.

Acum, la patru ani distanță de la difuzare serialului, aceasta a revenit în mediul online. Michela Prosan a devenit între timp mămică și are un băiețel în vârstă de doi ani.

Aceasta se bucură din plin de timpul petrecut cu micuțul său și recent, a publicat o fotografie rară în care apare alături de el. Cum era de așteptat, fanii săi au reacționat imediat.

În timp ce o parte dintre internauți au fost uimiți să afle că frumoasa actriță este acum mamă, alții au ținut să îi spună cât de mult le lipsește de pe TV.

„De mult n am mai văzut-o. E copilul ei?”, a întrebat cineva.

„A postat regina”, a mai scris alt internaut.

„Ce frumoasă ești în postura asta”, a ținut să precizeze un utilizator.

„Mă bucur atât de mult să te văd ! Când o să începi proiecte noi ? Ce băiețel drăguuț ai” sau „Când te mai vedem pe micul ecran?”, se mai numără printre reacțiile fanilor săi.

De asemenea, mulți au remarcat și schimbarea de look a acesteia. Frumoasa actriță, în vârstă de 32 de ani, și-a schimbat complet culoarea părului. Aceasta este acum roșcată și și-a lăsat părul să crească.

„wow...cât ești de superbă!!!”, „Angelina Jolie de România”, au reacționat imediat internauții.

Cine este Michaela Prosan

Michaela Prosan a devenit celebră în România, în urma interpretării rolului principal din serialul de pe Antena 1, „Fructul oprit”. În rolul Soniei, Michaela Prosan și-a demonstrat talentul actoricesc, dar a reușit să cucrească publicul și prin prisma frumuseții sale. Ulterior, artista a jucat un rol negativ în serialul „Sacrificiul”. Pentru a o interpreta pe Lili, Michalea Prosan a fost supusă unor schimbări de look, apărând pe micile ecrane cu părul lung și blond.

Michaela Prosan a absolvit Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică, iar înainte să devină celebră datorită rolurilor din seriale, artista se implica în diverse proiecte:

„Munceam şi atunci ca și acum, doar că nu la fel de intens. În 2014 mi-am dat licența la UNATC cu spectacolul „Steaua fără nume, pe care l-am jucat timp de doi ani la Teatrul Elisabeta și am fost cu el prin diferite orașe din țară. Pe lângă, mai făceam reclame, scurtmetraje, mergeam la workshop-uri, la masterclass-uri de actorie și la castinguri.

Nu îmi doream să lucrez în televiziune, aveam tot felul de preconcepții și am refuzat propuneri în trecut. „Fructul oprit' a apărut în viața mea după o perioadă în care nu mi se legau proiecte, o perioadă plină de nemulțumiri, de uși închise. Am fost obișnuită să muncesc de mică și, când am văzut că telefonul nu mai sună și că lucrez sporadic, m-am gândit să merg într-o altă direcție, să fac altceva”, povestea Michaela Prosan în urmă cu ceva timp, potrivit viva.ro.