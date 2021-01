Top 7 prințese care duc o viață obișnuită. Cine sunt acestea și de ce au ales să stea departe de ochii presei

3. Anne Elizabeth din Marea Britanie

Anne este singura fiică a Reginei Elisabeta a II-a și este a 14 la succesiunea la tron. Prințesa este pasionată de călărie și chiar a participat la competiția olimpică de la Montreal. De asemenea, ea participă și la numeroase evenimente caritabile.

4. Esther Kamatari din Burundi

Esther, Prințesa din Burundi, este un model de succes în Paris, în prezent, după ce monarhia din statul său a luat sfârșit în 1960.

5. Kate Middleton din Marea Britanie

Kate are o diploma în Istoria Artelor și a devenită membră a familiei regale britanice după ce s-a căsătorit cu Prințul William. Ducesa de Cambridge nu este doar frumoasă fizic, dar are și o frumusețe sufletească ce îi surprinde pe toți. Împreună cu cumnatul ei, Kate a lansat în 2016 campania Heads Together, în care focusul se îndreaptă spre persoanele care suferă de boli mentale.

6. Elisabeta, ducesa de Brabant

Elisabeth Thérèse Marie Hélène, ducesă de Brabant și prințesă a Belgiei, este prima în linie de succesiune la tron, grație suprimării unei legi care nu permitea femeilor să își asume coroana în vremurile de demult. Această fată frumoasă are 19 ani și urmează să primească pregătire militară obligatorie pentru a putea fi regină în viitor.

7. Katherine, prințesa moștenitoare a Iugoslaviei

Ați putea spune că Katherine Batis este o prințesă: sa născut în Grecia, dar și-a petrecut o parte din copilărie în Elveția. A studiat afaceri în Statele Unite și a locuit în diferite regiuni, inclusiv Africa și Australia. Această femeie genială vorbește fluent 4 limbi și este fascinată de literatură, precum și de muzică. Prințesa moștenitoare a Serbiei / Iugoslaviei este căsătorită cu prințul Alexandru al Serbiei încă din anii 1980 și este a doua sa soție.

