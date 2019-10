Totul despre averea Biancăi Drăgușanu. „Lumea să stea liniștită, că eu sunt bine”

Bianca Drăguşanu vorbeşte în exclusivitate despre averea ei! Blondina face primele declaraţii, după ce s-a spus că ar avea datorii de peste 140 de mii de euro.

În presa s-a scris faptul că Bianca Drăgușanu are datorii de 140 de mii de euro, ba mai mult Fiscula ar fi somat-o în 2017 să plătească aceste taxe. Datoriile ar proveni de la magazinul acesteia cu haine pentru evenimente. Însă, blondina a negat toate aceste afirmații.

„Sunt presupuse datorii, mai mult decât atât, am vorbit mai devreme cu contabila mea și cu managerul de la firma mea și vreau să vă spun că eu niciodată nu am avut datorii la stat, eu mereu am plătit taxele. Eu mereu dau bonuri și pentru un nasture în firma mea, așa că în câteva minute aștept de la contabila mea, dacă poate să îmi trimită chitanțele, adică dovada faptului că eu mi-am plătit întotdeauna taxele la stat și, mai mult decât atât, vreau să subliniez că nu am avut niciodată datorii la firmă, niciodată. Să stea toată lumea liniștită că eu sunt foarte bine.”