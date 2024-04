Tradiția de nuntă pe care Oana Moșneagu și Vlad Gherman au încălcat-o. Actrița a fost cea care nu s-a putut abține: „I-am arătat”

Oana Moșneagu și Vlad Gherman și-au unit destinele în fața ofițerului Stării Civile și acum se pregătesc pentru nuntă, marele eveniment programat la începutul acestei veri. Însă, actorii au recunoscut că au încălcat deja o tradiție extrem de importantă. Iată despre ce este vorba!

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au cununat civil pe 6 aprilie 2024 și au radiat de fericire. La vară, cei doi vor face și nunta religioasă. Proaspeții soți sunt extrem de emoționați și nu își mai încap în piele de bucurie. În plus, se pare că își doresc ca marele eveniment să iasă perfect, motiv pentru care Oana Moșneagu a încălcat o tradiție de nuntă și i-a arătat lui Vlad Gherman rochia de mireasă.

Ce tradiție de nuntă au încălcat Oana Moșneagu și Vlad Gherman

Oana Moșneagu și Vlad Gherman se pregătesc cu pași repezi pentru nunta programată la începutul verii. Dar pentru că pregătirea unui astfel de eveniment poate fi o provocare, actrița recunoaște că a cedat și i-a arătat soțului ei pozele cu rochiile între care trebuia să se decidă.

„În marea mea nehotărâre, în acele luni de mare strofocare, i-am zis: <<Uite care e faza, eu am probat 70 de rochii, ajută-mă cumva să aleg ceva!>>. I-am arătat poze cu mine în rochie, dar fără cap. Știe rochia, dar în ziua aia o să fie altfel, o să fie cu machiaj, cu păr, deci și ăla cred că o să fie un moment emoționant.”, a mărturisit Oana Moșneagu pentru Unica.ro.

Oana Moșneagu va purta două rochii de mireasă în ziua nunții

În ziua nunții, Oana Moșneagu va purta două rochii de mireasă, însă alegerea nu a fost una ușoară. Actrița spune că a aprobat aproximativ 70 de modele până să se decidă. Cele două rochii sunt destul de diferite, însă soția lui Vlad Gherman spune că și-a dorit să fie frumoase și, în același timp, comode.

„Prima este mai clasică și mai simplă. O voi purta la cununia religioasă și la petrecere până la dansul mirilor. După am ales o rochie mai comodă, la fel de frumoasă, destul de strâmtuță, sper să mă pot desfășura. Cea pe care am ales-o era printre primele pe care le-am probat. După ce am probat 70, m-am întors la una dintre primele zece.”, a mai spus Oana Moșneagu pentru sursa citată mai sus.