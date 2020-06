Transformarea uluitoare prin care a trecut Ozana Barabancea. De la 128 de kilograme a ajuns să aibă corp de fotomodel

Jurata de la ”Te cunosc de undeva” a recunoscut că nu a avut mare succes în trecut la capitolul slăbit, ajungând chiar să cântărească 128 de kilograme.

”Mâncam compulsiv, fără să mă mai gândesc, mâncam fără să fiu conștientă de faptul că îmi fac rău și s-a întâmplat să iau proporții. Și dacă îmi spuneai că sunt grasă, mă jigneai îngrozitor și te și uram la momentul ăla. Și atunci am zis că trebuie să fac ceva, dar mă simțeam sufocată. Am ținut cură de slăbire și ajunsesem prima oară să slăbesc 40 de kilograme, după care m-am îngrășat și mai tare, apoi iar am slăbit, iar jonglatul ăsta m-a supărat și am zis stop joc, hai să ne operăm”, a dezvăluit vedeta, la un moment dat.

Dar cu trecerea timpului, Ozana Barabancea a luat o decizie care urma să îi schimbe total viața: operația de micșorare de stomac. Astfel, vedeta a reușit să slăbească până la 60 de kilograme, iar acum juri că are corp de fotomodel!