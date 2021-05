Tribunalul a decis câți bani din averea lui George Michael vor ajunge la fostul iubit, Kenny Goss. E o sumă fabuloasă

Kenny Goss a fost partenerul cu care George Michael a petrecut mai mult de un deceniu și pe care artistul l-a sprijinit financiar dintotdeauna. Atât pe durata relației lor, cât și după despărțire. Goss și-a sacrificat întreaga carieră pentru relația cu George Michael, a motivat acesta în presă, motivând implicarea lui și când a cerut bani din averea starului.

Goss a solicitat 15.000 de lire sterline pe lună după moartea artistului, în primă instanță. Asta pentru că George Michael nu i-a lăsat nimic în testament din cele aproape 200 de milioane de dolari. Drept urmare, Goss a început un lung proces, inclusiv cu membri din familia artistului, ca să capete ceva din avere.

Într-un final, tribunalul a decis. Fostul iubit al lui cântărețului britanic trebuie să primească și el o parte, mai exact suma fabuloasă de 97 de milioane de lire sterline, relatează Pink News.

George Michael și Kenny Goss au format o pereche timp de 15 ani

George Michael și Kenny Goss s-au întâlnit prima dată în 1996 într-un restaurant din Los Angeles. La scurt timp după, bărbatul declara despre Michael că este „iubirea vieții lui”. Cei doi s-au despărțit în 2009, dar legătura era în continuare atât de strânsă încât George Michael a declarat că s-au despărțit, oficial, aproape trei ani mai târziu.

„De fapt, Kenny și cu mine nu mai suntem împreună de doi ani și jumătate”, declara George Michael pe atunci, „îl iubesc foarte mult pe acest bărbat, mi-a adus multă bucurie și durere (…). Mă simt foarte trist în ceea ce privește relația mea cu Kenny”.

„Am fost împreună timp de 15 ani și asta, în lumea gay, este o perioadă lungă. Când ne-am despărțit nu a fost o ceartă. A fost o relație frumoasă”, erau declarațiile partenerului lui George Michael, Kenny Goss.

George Michael a fost găsit mort chiar de Crăciun

Ca o ironie a vieții, George Michael, cunoscut în lumea toată pentru melodia „Last Christmas", a fost găsit mort în locuința lui din Anglia chiar într-o dimineață de Crăciun. Avea 53 de ani. Cauza morții s-ar lega de un abuz de droguri și antidepresive, pe care starul ar fi ajuns să le ia din cauza unor traume.

„M-am confruntat cu o depresie uriaşă după ce a murit mama mea. Am fost aproape să îmi spun că nu mai vreau să trăiesc după ce a murit ea. Aveam acel sentiment copleşitor că cea mai bună perioadă a vieţii trecuse deja. Am iubit-o atât de mult pe mama, am respectat-o. Jur pe Dumnezeu, mă simţeam ca şi cum fusese aruncat un blestem asupra mea“, povestea George Michael.

George Michael a fost unul dintre cei mai apreciați muzicieni internaționali, component al trupei Wham!. Printre cele mai cunoscute melodii sunt: „Careless Whisper“, „Last Christmas“, „Wake Me Up Before You Go Go“, „Freedom“, „I Want Your Sex“, „Jesus to a Child“.