Trupa Divertis se reuneste după 15 ani. Care e motivul și când are loc evenimentul

Spectacolele trupei Divertis au făcut istorie la început anilor 2000, când au distrat o țară întreagă cu sketch-urile lor. Actorii talentați au reușit să aducă actualitatea într-o formă amuzantă și distractivă pentru telespectatori.

Trupa Divertis a fost înființată în 1981 și a fost un adevărat succes, aducând umorul în televiziune. Printre membrii acestei trupe au fost Florin Călinescu, Ioan Gyuri Pascu, Jojo, Daniel Buzdugan, Doru Octavian Dumitru, Toni Grecu și mulți alții.

În 2008, trupa Divertis s-a dezbinat din cauza divergențelor care au apărut între membrii trupei. Grupul s-a împărțit atunci în două, Distractis condus de foștii membrii ai trupei și Divertis a rămas, condus de Toni Grecu.

Reuniunea membrilor trupei de comedie va avea loc noiembrie septembrie, pe data de 18. Motivul reunirii tuturor este faptul că se fac 8 ani de la moartea celebrului actor Ioan Gyuri Pascu, pe 26 septembrie.

După atâția ani, umorul va atinge iar cote maxime pe 18 noiembrie când trupa Divertis se reunește în memoria lui Ioan Gyuri Pascu. Membrii trupei au ales să dea uitării de mai mulți ani divergențele dintre ei și se reunesc cu această ocazie.

Ei vor avea spectacol pe scena Sălii Palatului, iar numele spectacolului este “Divertis. Povestea”. Printre membrii trupei Divertis care vor urca pe scenă se numără Silviu Petcu, Ioan T. Morar, Ghighi Bejan, Doru Pârcălabu, Cătălin Mireuță, Valentin Darie, Valentin Gora, Cristian Grețcu, Florin Constantin, Doru Antonesi și Toni Grecu.

Mai multe momente din spectacolul lor vor fi dedicate regretatului Ioan Gyuri Pascu, actorul care a pus amprenta pe întreaga carieră a trupei Divertis.

Artistul a murit la vârsta de doar 55 ani din cauza unui infarct, suferind de mai multe probleme cardiace de ani de zile.

Se pare că cel care a decis despărțirea trupei Divertis în urmă cu 15 ani a fost Toni Grecu, fondatorul trupei. El a recunoscut că orgaliul lui a fost mai mare decât prietenia cu membrii trupei.

Într-un interviu, Toni Grecu a dezvăluit că pur și simplu lucrurile între el și restul membrilor trupei nu au mai funcționat și nu a mai simțit că spectacolele lor împreună îi aduc satisfacție.

“Un lucru este clar, nu am niciun fel de resentimente față de nimeni și niciun fel de critici nimănui. Îmi asum și părțile bune, și părțile proaste. Am făcut și greșeli din orgoliu, dar nu atât de multe, dar am făcut, dar nu neapărat pe zona asta profesională. Noi nu trăim doar ca să muncim, mai avem și alte lucruri de făcut pe lume”, a declarat recent Toni Grecu, potrivit Viva.