Tulburător. Dramele nu se mai opresc. Toată familia Ionelei Prodan este în lacrimi!

Un apropiat al familiei Prodan a povestit o intamplare din casa in care statea Ionela Prodan care i-a facut pe toti sa lacrimeze.

„Ana a fost ieri la casa si are tot timpul senzatia ca mama trebuie sa coboare scarile si sa vina. La un moment dat, a venit un unchi si Ana a spus, ca mama ei: «Neicule, tu esti». Vocea Anei seamana cu cea a Ionelei, asa ca unchiul a crezut ca o aude pe Ionela si a venit plangand la Ana”, a declarat Cristi Brancu.

Moartea Ionelei Prodan a reprezentat un soc pentru apropiatii sai. Cu toate ca starea ei de sanatate se deteriorase complet, familia spera ca aceasta va ramane in viata.

Dupa moartea mamei sale, Anamaria Prodan a declarat intr-o emisiune: „ Nu realizez daca ma intrebi despre mama, cum nu realizez din '92 ca nu mai este tata. Pentru mine, ei sunt acasa, am impulsul asta sa sun. Cand formez numarul, imi dau seama ca nu mai e. Numarul mamei il pastrez forever, nu o sa-l inchid. Cel mai greu mi-a fost cand mi-am luat la revedere de la ea, cand am tinut-o de mana cand a murit. Cand am venit ultima data cu ea in emisiune, stiam tot. Ma bucuram de fiecare secunda. Am stiut eu 7 luni, sora mea, familia, nici fratii ei n-au stiut cat este de grav. Atunci cand stiam ca mai sunt zile, atunci i-am anuntat pe toti. Nimeni nu a avut voie sa se apropie de ea sa-i spuna ceva, pentru ca asta a tinut-o in viata. Foarte tarziu a simtit ce se va intampla. Avea foarte mare incredere in mine. Mi-a spus ca mergem in Mexic si ca rezolvam".