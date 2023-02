Tzancă Uraganu a explicat de ce au fost închise cele două shaormerii ale sale. Ce nereguli au găsit inspectorii ANPC

Tzancă Uraganu și-a deschis, în urmă cu câteva luni, două shaormerii în București și Ploiești, potrivit Spynews. La început, atât numele, cât și produsele au prins la public, mulți fani călcând pragul locațiilor.

Însă, de la o vreme, oamenii au observat că cele două restaurante nu și-au mai deschis porțile ca în zilele bune și s-au întrebat de ce. Iată ce declarație a făcut artistul de muzică de petrecere.

Tzancă Uraganu a afirmat că shaormeriile sale au fost închise după o vizită a inspectorilor ANPC

Se pare că după o vizită a inspectorilor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, shaormeria din București a fost închisă, potrivit sursei menționate mai sus. Confirmarea vine chiar din partea lui Tzancă Uraganu, care a transmis comunității sale motivul pentru care restaurantele de tip fast-food din București și Ploiești au fost închise.

Mai exact, pe pagina sa de Facebook, Tzancă Uraganu a recunoscut că locația din București a fost închisă de către ANPC, potrivit Spynews, care a vizualizat mesajul cântărețului. În plus, artistul nu s-a ascuns și a detaliat care au fost problemele care au dus la această decizie radicală:

„Shaormeria de la București și Ploiești, dar acolo pentru că am vrut eu, au fost închise câteva zile. Cea de la București trebuia închisă pentru 24 de ore, pentru că au venit cei de la ANPC și au găsit niște mici detalii. Problemele au fost următoarele. Maioneza, ketchup-ul și toate sosurile, în loc să fie între 4 și 8 grade în frigider, au fost la 9 grade. Am avut o folie pe frigiderul pe care l-am luat și a trebuit să o dăm jos, o altă mică problemă. Am avut grafica greșită afară, o scară din bucătărie avea defecțiuni.”, a spus Tzancă Uraganu pe Facebook, citat de Spynews.

Deși inspectorii ANPC au identificat că shaormeria lui Tzancă Uraganu încalcă normele standard, cântărețul a asigurat că este un om serios când vine vorba de clienții săi, motiv pentru care problemele nu erau atât de grave și nu țineau de calitatea produselor consumate.

Cum s-a scuzat Tzancă Uraganu: „Nu va exista vreodată mâncarea să nu fie bună”

Se pare că Tzancă Uraganu a motivat situația, spunând că afacerea este la început de drum, precum este el în acest domeniu, potrivit aceleași surse citate mai sus. În plus, el a declarat că nu se pune problema ca mâncarea să fi fost stricată ori expirată, el asigurând de calitatea produselor comercializate.

De asemenea, Tzancă Uraganu a atras atenția că la el în shaormerie nu o să existe vreodată situații în care mâncarea să nu fie proaspătă, precum se întâmplă în alte restaurante, bătându-le, cu această ocazie, obrazul celor care fac profit de pe urma alimentelor vechi:

„Să nu se înțeleagă că la noi există vreodată și nici nu va exista vreodată mâncarea să nu fie bună, proaspătă sau să fie expirată, cum au găsit la alte restaurante.”, a asigurat Tzancă Uraganu.

