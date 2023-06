Ce scuză a folosit Stephan Pelger ca să lipsească de la un eveniment, chiar cu o zi înainte să moară. Ce noi detalii s-au aflat

Stephan Pelger a fost găsit fără suflare în cursul zilei de ieri, 8 iunie 2023, de către un vecin, care ar fi alertat oamenii legii, potrivit Spynews. Acum, la aproape 24 de ore de la vestea tristă, au apărut noi detalii cu privire la ultimele clipe din viața sa.

Se pare că regretatul designer ar fi folosit o anumită scuză ca să lipsească de la un eveniment monden important, având și o ultimă discuție din care ar fi reieșit că nu se întâmplă ceva îngrijorător în viața lui. Iată despre ce este vorba!

Ce noi detalii s-au aflat despre ultimele clipe din viața lui Stephan Pelger

Înainte cu 24 de ore de gestul care l-a lăsat fără suflare, Stephan Pelger ar fi fost așteptat la un eveniment monden, unde ar fi refuzat să meargă.

Printr-o intevenție telefonică în emisiunea Xtra Night Show, Sorin Ovidiu Bălan a dezvăluit faptul că în urmă cu o zi, la ora 12:00, Stephan Pelger i-ar fi spus unei prietene că nu poate să mai ajungă la evenimentul monden la care a fost invitat, deoarece are muncitori în locuința lui, dând de înțeles că se ocupă de renovări, potrivit Spynews.

Cu cine a vorbit Stephan Pelger ultima dată: „Mi-a spus că se va întoarce”

Se pare că înainte să se sinucidă, Stephan Pelger ar fi petrecut câteva momente la un restaurant din apropierea casei lui. Acolo ar fi consumat mai multe pahare cu alcool și ar fi ajuns să se împrietenească cu patronul localului, cu care ar fi purtat și o mică discuție, potrivit sursei citate mai sus.

Cosmin, patronul restaurantului, a dezvăluit că Stephan Pelger i-ar fi promis că se va întoarce a doua zi cu niște prietene:

„Chiar aseară am stat împreună la masă și am băut un pahar de vin. Era puțin abătut, supărat, dar la plecare a fost zâmbitor. Am discutat de niște lucruri normale. Mi-a spus că se va întoarce astăzi cu două prietene, mi-a spus că are un eveniment privat. Din păcate, nu s-a mai întors. Poate că am fost ultimul om care l-a văzut în viață. Nu mă așteptam. Dacă știam, îl țineam aici mai mult.”, a declarat Cosmin, patronul restaurantului, citat de Spynews.

