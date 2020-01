Ultimele imagini cu Cristina Țopescu în viață! A fost văzută și fotografiată pe 22 decembrie, la un marș: "Era așa de frumoasă!"

Pe 22 Decembrie am fotografiat-o la marșul în memoria eroilor revoluției, în momentul când Camelia o intervieva - cred că sunt ultimele fotografii publice cu ea în viață. Am prins o frântură din discuție, era emoționată că va citi o parte din lista eroilor morți. Era frumoasă și vie, am remarcat-o imediat în mulțime. Monarhistă veritabilă, din familie și din convingere, realizatoarea unui emoționant interviu cu Majestățile Sale Regele Mihai I și Regina Ana (documentarul "Regele Mihai, Nimic fără Dumnezeu" pe care l-am postat mai jos) , Cristina Țopescu a fost răsplătită și decorată cu Medalia Regele Mihai I pentru Loialitate pe data de 25 Iunie 2012. Anul acesta ar fi împlinit 60 de ani. Cred că sufletul ei marcat de neputința de a face mai mult pentru oameni și pentru animăluțele fără adăpost pe care le iubea enorm, va fi iertat... 😞, a scris pe Facebook Mihaela Chiripuci, cea care a și postat ultimele fotografii cu Cristina Țopescu în viață, făcute pe 22 decembrie.