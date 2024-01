Sânziana Negru și Laura Giurcanu au câștigat America Express, sezonul 6. După această experiență viața lor s-a schimbat și au demarat noi proiecte.

Sânziana este una dintre câștigătoarele premiului America Express, sezonul 6. Ea și Laura au câștigat trofeul și premiul în valoare de 30.000 de Euro. La finalul competiției, Sânziana Negru a postat un mesaj sincer și plin de emoții pe pagina sa de Instagram:

„S-a încheiat cea mai intensă, grea și frumoasă experiență de viață pe care am trăit-o vreodată. Iar noi am câștigat. Dar trofeul îl merită în egală măsură și echipele cu care am jucat etapa finală.

A fost o reală plăcere să vă descoperim și să învățăm de la voi ce înseamnă să ai 20 de ani și să fii extrem de răbdător, cumpătat și extrem de competitiv sau ce înseamnă să ai o relație de 17 ani și să formezi REAL o echipă în orice. Vă mulțumim, Aris și Alexia, Giulia și Vlad, sunteți un exemplu pentru noi.”

De obicei, te înscrii la un concurs ca să-l câștigi, noi am plecat la America Express neștiind ce ne așteaptă, visam la trofeu, ca orice altă echipă de jucători, dar ne entuziasma mai mult noul, aventura și faptul că trăim împreună aceste lucruri.

La întoarcerea din competiție, aceasta a ales să consolideze experiența trăită printr-o afacere.

„Un început frumos.” Cum a încheiat Sânziana Negru anul 2023

În urma experienței trăite la America Express, Sânziana a hotărât să-și deschidă o afacere, mai exact un restaurant cu specific mexican.

Tot ce a trăit pe parcursul lunilor petrecute în America Latină a făcut-o să își dorească să-și îndeplinească acest vis.

Ea este una dintre cele mai îndrăgite influencerițe din țară, iar acum a decis să se asocieze într-o afacere din domeniul HORECA, alături de alți doi parteneri.

Cum a luat ființă ideea proiectului

Restaurantul se află în zona centrală a capitalei, are un specific mexican, iar decorul este inspirat din zonele prin care a călătorit Sânziana Negru în timpul concursului America Express, sezonul 6.

Pentru numele restaurantului, cei trei asociați s-au gândit, bineînțeles, la America Latină, astfel că au ales Condesa Bucharest - Condesa fiind numele unui cartier din Ciudad de Mexico.

„Deschidem astăzi @condesa_bucharest, un tribut al afinității noastre pentru America Latină. Condesa e un concept care aduce laolaltă tot knowhow-ul acumulat în cei 20 de ani de experiență in ospitalitate, resursele, sufletul, timpul și experiența noastră dobândită în toate călătoriile spre Mexic și America de Sud”, scrie Nico Grigore, una dintre asociatele Sânziane Negru în acest proiect.

La deschidere au fost prezenți și câțiva dintre colegii de pe Drumul Soarelui, printre care Aris Eram. Iar surpriza a fost faptul că Sânziana a fost cea care le-a luat comanda.

Sânziana a anunțat acest proiect nou pe rețelele de socializare, spunând că deschiderea acestei locații a încununat anul 2023: „Primele zile din ianuarie 2023. Eram în Ciudad de Mexico cu oamenii mei de suflet. La prima masă pe care am avut-o acolo împreună, vorbeam fiecare despre ce ne dorim să facem în 2023.

Nico și Dan: și printre altele, noi am vrea să mai deschidem o locație

Eu: …da, aș vrea să încep și eu un proiect nou, separat de ce fac acum.

Și uite așa, cu ajutorul lui @dan.grigore01 și @nicogrigore, am intrat în industria horeca și-am deschis împreună @condesa_bucharest, terminând anul ăsta cum nici nu speram, când l-am început în Mexic.

Mulțumim pentru susținere și vă așteptăm să vă bucurăm papilele gustative 🌵.”