Incident JENANT pentru Cher! Un tânăr a fost arestat în casa din Malibu a cântăreței

Un tânăr în vârstă de 23 de ani a fost arestat în locuința din Malibu a cântăreței Cher, după ce polițiștii au obținut un mandat de percheziție la proprietatea artistei, în legătură cu un caz de supradoză înregistrat în această lună în comitatul californian Ventura.

Tânărul, Donovan Ruiz, este suspectat că i-a dat droguri unei persoane care a murit din cauza unei supradoze în septembrie.

Donovan Ruiz trăiește în locuința cântăreței Cher. El este fiul unuia dintre asistenții artistei.

Cher nu se afla în acea locuință la momentul incidentului.

Cher (Cherilyn Sarkisian LaPiere), născută pe 20 mai 1946, este cântăreaţă, actriţă, compozitoare şi producătoare americană de orgine armeană. După ce a devenit cunoscută în 1965 ca parte a duoului pop-rock Sonny & Cher, a reuşit să îşi construiască şi o carieră solo de succes.

Cu o activitate de peste 50 de ani, Cher este una dintre cele mai cunoscute cântăreţe pop din lume, iar albumele sale au fost vândute în peste 100 de milioane de copii pe plan mondial. Printre cele mai cunoscute single-uri ale ei se numără piese precum "Gypsys, Tramps & Thieves", "Dark Lady", "If I Could Turn Back Time", "The Shoop Shoop Song" şi "Believe".