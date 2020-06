Vacanța din Bali s-a transformat într-un coșmar pentru Lora! "Am căzut, nu puteam să mă ridic. A fost o perioadă grea!"

Chiar dacă coronavirusul se răspândea cu o viteză mare pe glob, Lorei îi mai era teamă și de alte lucruri ca febra dengue și enterocolite.

”Am căzut când un cuplu dintre prietenii pe care ni i-am făcut aici și cu care am locuit o lună și jumătate a contractat febra dengue de la țânțari. Pur și simplu nu puteam să mă ridic din pat fără un efort considerabil de remontare psihică și emoțională. A fost o perioadă grea, mai ales că febra dengue are la început simptome similare cu COVID-19. Am stat izolați locuind împreună, a fost greu… Încercam să ajut citind cât am putut de mult despre acest virus îngrozitor, gătind, mă străduiam să fiu tare și să transmit mai departe energie bună. Au stat câteva zile în spital și abia când au revenit sănătoși mi-am revenit și eu. Au fost vreo două săptămâni foarte dificile„, a spus Lora.

Lora: ”Este foarte posibil să ne mai întoarcem”

Mai mult decât atât, Lora nu renunță la ideea de a se mai întoarce acolo, măcar câteva luni pe an, mai ales că acum sunt ”de-ai casei”. Pe de altă parte, Lora și Ionuț Ghenu s-ar întoarce în România de pe data de 9 iunie.

