Văduva lui Nelu Ploieșteanu trece prin momente grele. Mărturisirea pe care a făcut-o la 3 ani de la moartea artistului

Elena Ploieșteanu, văduva celebrului lăutar Nelu Ploieșteanu, trece prin momente dificile, la 3 ani de la moartea artistului.

Văduva artistului Nelu Ploieșteanu încă suferă după soțul ei, la trei ani de la moatea acestuia. Nelu Ploieșteanu a murit pe 2 aprilie 2021, la vârsta de 70 ani, după o serie de complicații suferite din cauza îmbolnăvirii cu coronavirus.

Durerea pe care o simțea Elea Ploieșteanu s-a amplificat atunci când a murit soțul ei, având în vedere că în urmă cu 6 ani, în 2018, fiul lor, Mihăiță Ploieșteanu a murit și el.

Văduva lui Nelu Ploieșteanu, răpusă de durere la 3 ani de la moartea lăutarului

Această serie de tragedii și-au pus amprenta pe Elena Ploieșteanu care a ajuns să spună că cimitirul e adoua ei casă pentru că merge acolo foarte des și stă cu orele la mormintele fiului și al soțului ei.

În ultimii 3 ani, femeia a povestit pentru viva.ro că durerea a copleșit-o și nu i se mai usucă lacrimile pe față din cauza dorului imens pe care îl simte pentru cei mai importanți bărbați din viața ei care s-au dus la ceruri.

Moartea lui Nelu Ploieșteanu a întristat o țară întreagă în timpul pandemiei, când mai mulți artiști au pierdut lupta cu COVID-19. Atunci când s-a îmbolnăvit, toți apropiații lui Nelu Ploieșteanu aveau încredere că artistul se va recupera rapid.

Elena suferă acum dublu pentru că nu mai are nicio alinare. Mai întâi și-a pierdut fiul și apoi soțul, iar acum femeia se simte goală pe dinăuntru pentru că durerea a mistuit-o.

Acum, la 3 ani de la moartea soțului ei, Elena Ploieșteanu se simte pierdută, mergând des la cimitir cu inima frântă de durere.

Cel mai mare regret al Elenei Ploieșteanu

„Ne-a ajutat Dumnezeu să îi facem ieri panacidă lui Nelu. Am fost prima dată la Biserică, după la cimitir, iar la final am ajuns acasă unde am făcut un praznic, pentru sufletul lui…am dat de pomană. Cât o să trăiesc eu și o să am putere o să am grijă de sufletul lui. Ieri am fost toată ziua în fibrilație, dar mă bucur că a ieșit totul bine.

Chiar dacă a trecut timpul, trei ani la număr, și acum mi se usucă lacrimile pe obraz după el. Sunt terminată psihic. Îmi este greu că nu e lângă mine nici el, nici Mihăiță, băiatul meu care a murit acum șase ani", a declarat Elena Ploieșteanu pentru Click!

Restul rudelor au rămas alături de ea și uneori o însoțesc la cimitir. Se bucură, totuși, că are pe cine să se bazeze atunci când merge la cimitir și când mai are de pregătit pomeni.

„La praznic au fost cei din familie: copiii, ginerii, nepoții, dar și alte persoane apropiate nouă. Sunt mulțumită sufletește că a ieșit bine. Am pus pe masă mâncare de post pentru că acum este și postul Paștelui și este normal acest lucru…cum ar fi o ciorbă de lobodă foarte bună”, a mai povestit văduva lui Nelu Ploieșteanu.

Acum, la 3 ani de la moartea celebrului lăutar, soția lui spune că va regreta toată viața faptul că la dus la spital atunci când s-a îmbolnăvit în pandemie. Ea crede că dacă nu l-ar fi dus, soțul ei încă ar fi trăit.

Elena a mai povestit că uneori soțul ei îi apare în vis și îi spune că nu se mai îngrijoreze și să nu se mai lase mistuită de durere. Ea se bucură că măcar îl mai poate vedea în vis.